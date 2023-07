Roma: tempo scaduto per Dybala, arriva l’annuncio

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere con la Roma, ma ora arrivano notizie di calciomercato realmente importanti su quella che può essere la sua prossima squadra.

Il giocatore argentino ha una situazione particolare a livello contrattuale e saranno decisive le prossime ore per capire come si potrebbe trovare una quadra che farebbe andare tutto in discesa.

L’affare sembra davvero importante e potrebbe portare a chiudere definitivamente questa vicenda in vista della prossima stagione e forse anche i prossimi anni. Ora si prova a chiudere tutto il prima possibile.

Calciomercato Roma: rinnovo Dybala, le ultime

Non è un segreto che la Roma vuole rinnovare il contratto di Paulo Dybala che è in scadenza 2025 e su di lui c’è anche una clausola bassa di 12 milioni di euro circa per la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ora la situazione potrebbe però prendere una piega diversa in vista delle prossime settimane. Perché ci sono aggiornamenti su come può finire questa trattativa in vista della stagione che sta appena iniziando.

La volontà è quella di trovare un accordo con Dybala il prima possibile per poter far stare tranquilli tutti in vista di una stagione che la Roma dovrà affrontare al massimo delle proprie potenzialità provando a raggiungere il massimo degli obiettivi. Il club giallorosso allenato da Mourinho vuole vendicare la Finale d’Europa League persa e provare di nuovo a raggiungere quel traguardo ma con un finale diverso. Allo stesso tempo bisognerà raggiungere le prime 4 posizioni in Serie A per giocare in futuro la Champions.

Una stagione nelle mani di Paulo Dybala che è considerato il numero uno in assoluto del club che punta forte su di lui. Il giocatore tratta il rinnovo con la Roma e provando ad abolire la clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Intanto, su questo argomento c’è una notizia molto importante.

Roma: clausola Dybala, la data di scadenza

Paulo Dybala è pronto a restare alla Roma. Secondo le ultime notizie confermate la clausola rescissoria per l’argentino scadrà in queste prossime ore del 31 luglio, a mezzanotte.

Questo vuol dire che poi la Roma non venderà assolutamente Dybala in futuro. Ora oltre a restare c’è anche la volontà di farlo ma per i prossimi anni andando a firmare un rinnovo importante.

Rinnovo Dybala Roma: le cifre e i dettagli

La Roma tratta il rinnovo di Paulo Dybala per abolire la clausola rescissoria e per blindare a lungo il giocatore con un contratto importantissimo. Si valuta l’offerta che potrebbe farlo diventare il giocatore più pagato nella storia romanista. Al momento è di Dzeko che nel 2019 firmò un rinnovo a 7,5 milioni più bonus a stagione.