Juventus: è finita con Bonucci, ecco con chi si sta allenando

E’ finita l’avventura di Bonucci alla Juventus, ancora una volta sarà costretto a salutare ma questa volta sempre essere quella definitiva perché a 36 anni non può che essere altro che addio.

Almeno da giocatore e in futuro chissà in altri ruoli. Perché ormai è terminata l’avventura del giocatore che è stato messo da parte da tutti in società e per questo motivo dovrà ora trovarsi una nuova sistemazione con il suo agente.

Mentre il mercato scorre col passare dei giorni lui ha già preso una decisione importante e adesso si sta continuando ad allenare per restare in questo giro importante di calcio.

Calciomercato Juve: Bonucci ai saluti

Non c’è altra possibilità per Bonucci di restare alla Juventus, perché il difensore bianconero è stato messo da parte e ora dovrà per forza accettare la decisione della società, con Giuntoli e Allegri che hanno preferito farlo fuori con un anno d’anticipo rispetto l’ultimo anno suo di contratto. Lui resterebbe per provare a far cambiare a tutti idea allenandosi, ma rischierebbe in vista degli Europei.

Il prossimo anno ci sono gli Europei 2024 dell’Italia, gli ultimi che andrebbe a giocare Bonucci. Per questo motivo ora bisogna capire come si evolverà la situazione, con il giocatore che non ha altre possibilità. Perché restando in bianconero e fuori rosa si perderà sicuramente la competizione prossima dell’Italia.

Juventus: Bonucci si allena da solo nelle strutture vicine

E’ finita per Bonucci con la Juventus che è in attesa di un’offerta reale da una squadra di livello. Intanto, il giocatore bianconero continua ad allenarsi da solo anche nei giardini fuori dalla Continassa.

Bonucci ha libero accesso alle strutture, si allena lì una volta al giorno con preparatore e fisioterapista, poi svolge un’altra parte di lavoro, sempre seguito da loro, al circolo della stampa di Torino. A riportarlo è Cronache di Spogliatoio.

Calciomercato Bonucci: dove andrà a giocare?

Non sembra chiaro dove potrebbe giocare Bonucci in vista della prossima stagione. Perché al momento ci sono stati degli interessi per l’esperto difensore bianconero, che però ha preferito declinare e attendere ancora qualcosa di meglio. Ci sono interessi in Arabia Saudita, in MLS e altri campionati fuori Europa.

La volontà di Bonucci era quella di restare però alla Juventus, ma non accadrà. Ormai è fuori rosa e dal progetto, per questo cerca magari un’avventura in Italia. C’è la possibilità che verso gli ultimi giorni di mercato alla fine ci sia una squadra che lo riesca a prendere e convincere. Si è parlato molto dell’occasione per Lazio e Roma nelle ultime settimane.