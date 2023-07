Roma: altro regalo a Mourinho, arriva il nuovo centrocampista

Il calciomercato si accende in vista dei prossimi giorni per la Roma che continua a trattare tanti giocatori per poter accontentare Mourinho sotto più punti di vista. Nuovo acquisto a centrocampo in arrivo.

La società sta valutando quello che può essere il futuro di un giocatore in vista della prossima stagione. Ci sono importanti notizie che riguardano le mosse che possono chiudersi per diversi profili.

Novità di mercato importanti che riguardano le decisioni che verranno prese per il club giallorosso che ha l’obiettivo di rinforzarsi e diventare sempre più competitivo per poter ottenere il massimo dei risultati con questo progetto attuale.

Calciomercato Roma: prossimo acquisto a centrocampo

L’intenzione della Roma è quella di andare a chiudere un acquisto a centrocampo in vista delle prossime stagioni. Perché la società vuole provare a mettere più muscoli e qualità nel reparto fondamentale per ottenere il massimo dei risultati e per questo motivo ora si valutano diversi profili interessanti per il prossimo anno. Ci sono delle novità che ora arrivano riguardo quello che può essere il prossimo colpo della Roma.

José Mourinho in piena sinergia con Tiago Pinto sta valutando quelle che sono le mosse da fare per il prossimo anno. Giungono ora novità importanti riguardo questa possibile decisione che arriverà per nel giro delle prossime ore con la società pronta ad affondare il colpo. Da un momento all’altro i tifosi potrebbero accogliere nuovamente un altro giocatore per il ruolo che è stato lasciato scoperto da Georginio Wijnaldum in vista della prossima stagione. Il prestito del giocatore è finito ed è rientrato al PSG senza essere riscattato dai giallorossi.

Ora sono due i nomi su tutti che la Roma sta valutando e che potrebbe acquistare da un momento all’altro. Le prossime ore saranno decisive con la società che ha intenzione di chiudere l’affare il prima possibile per dare all’allenatore la possibilità di lavorarci subito. Mourinho attende il nuovo acquisto.

Roma: McTominay o Renato Sanches

Sono due i centrocampisti che la Roma segue e tratta in maniera seria per rinforzarsi: Renato Sanches e McTominay. Per entrambi c’è la possibilità di chiudere in tempi brevi vista l’attuale situazione.

Uno dei preferiti proprio di Mourinho sarebbe stato McTominay del Manchester United, ma al momento il giocatore si è fermato, proprio questa notte per un infortunio al ginocchio in una gara amichevole. Le sue condizioni saranno valutate e quindi ora si può accelerare per Renato Sanches.

Roma: si chiude per Renato Sanches, McTominay in attesa

Renato Sanches è fuori dal progetto del PSG di Luis Enrique e può arrivare alla Roma in prestito con diritto di riscatto anche in questo caso con ingaggio pagato in parte dai parigini. Se non si dovesse chiudere in poco tempo l’affare allora la Roma tornerà forte su McTominay.