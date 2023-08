Offerta Juve accettata: ora serve il Sì del giocatore

Offerta Juve accettata. Per la Juventus non vi è solo l’operazione che potrebbe coinvolgere Vlahovic e Lukaku, ma anche altre trattative non meno importanti.

Siamo arrivati ad agosto e tra meno di 20 giorni inizierà il campionato di Serie A. Il calciomercato continua a richiedere informazioni riguardo la Juventus la sola, tra le grandi aspiranti al titolo, assente ingiustificata. L’unica a non aver lasciato, fin qui, traccia alcuna di sé.

Cristiano Giuntoli è ritornato dagli Stati Uniti e, insieme a Giovanni Manna, sta cercando di portare a dama i colpi più urgenti. Il direttore tecnico bianconero ha l’impellente necessità delle cessioni, a partire da quella di Dusan Vlahovic che includerebbe anche l’acquisto di Romelu Lukaku. Forse. Sembra invece, finalmente, ai saluti il centrocampista elvetico Denis Zakaria che ha soltanto l’imbarazzo della scelta su dove proseguire la sua carriera tra West Ham, Monaco e Lipsia. Per la Juventus un possibile bottino i 20 milioni di euro.

Ma ancora tanto c’è da fare, sia in entrata che in uscita. La decisione della UEFA di comminare la squalifica di un anno alla Juventus per la violazione del Fair Play Finanziario porta con sé, a livello paratico, la necessità di sfoltire ulteriormente una rosa già troppo vasta. Per la nuova stagione che vedrà impegnata la Juventus soltanto sul fronte interno, campionato e Coppa Italia, non occorreranno più di 23 giocatori, incluso il terzo portiere. Esuberi poi da ricollocare con cessioni a titolo definitivo o in prestito.

Offerta Juve accettata

Taglio degli esuberi con gli occhi rivolti sempre alle opportunità che il mercato è in grado di proporre. Cogliere occasioni che possono venire buttando uno sguardo in casa d’altri. E se si guarda in casa Real Madrid…

Il club più famoso del mondo è alle prese con il caso Mbappé ma all’interno del suo ricchissimo organico vi possono essere delle situazioni meritano la massima attenzione. Una di queste porta direttamente a Lucas Vazquez, esterno spagnolo che, dopo una lunga militanza nel Real, potrebbe decidere di lasciare la Spagna. Juventus e Real Madrid si sarebbero già accordate per una cifra attorno ai 7 milioni di euro.

La società bianconera è ora in attesa della risposta del centrocampista spagnolo, che ha necessità di fare le sue valutazioni e decidere se compiere o meno il passo, non facile, di lasciare il Real dopo una lunga militanza impreziosita da numerosi trofei e titoli. Lucas Vazquez, classe 1991, rappresenta un profilo apprezzato da Allegri dal momento che può ricoprire l’intera fascia destra, come esterno basso, di centrocampo o d’attacco.

La scadenza del suo contratto con il Real Madrid è datata 30 giugno 2025. A Giuntoli e alla Juventus non resta che attenere la risposta dello spagnolo. Risposta che dovrà necessariamente arrivare a stretto giro di posta, perché tra meno di 20 giorni inizierà il campionato.