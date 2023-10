Juventus: messaggio a Spalletti, la reazione di Allegri

Momento decisivo per la Juventus che arriva alla sosta delle Nazionali con l’ultima partita da giocare, il Derby di Torino contro la squadra di Juric per Allegri che vuole il massimo.

Tante le voci in questi anni che hanno coinvolto l’allenatore bianconero che ora sta provando a dare un segnale di svolta al progetto della Juve dopo anni difficili dove non si è vinto niente.

Servirà ottenere il massimo di continuo e in particolare in queste settimane dove già dei punti sono stati persi dalla società bianconera che ora ha il compito di rimontare e approfittare che le altre italiane devono fare i conti con impegni europei.

Juventus: messaggio a Spalletti, l’agente ha parlato

Si è parlato tanto in questi mesi del possibile esonero di Allegri e l’arrivo di Spalletti come nuovo allenatore della Juventus dopo la vittoria dello scudetto del Napoli e l’addio dalla piazza azzurra del tecnico. Alla fine però non si è concretizzato niente e sono rimaste soltanto voci visto che la società ha deciso di dare ancora conferma al proprio attuale allenatore e continuare con lui in virtù di un progetto nuovo avviato con i giovani due anni fa e che sta proseguendo. Inoltre, Max è in scadenza nel 2025 e alla fine Spalletti ha accettato la panchina dell’Italia.

Proprio per questo sono arrivati ora dei messaggi chiari per quello che è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, perché in casa Juventus ci sono diversi profili che potrebbero interessare a Spalletti e il merito sarebbe di Allegri che sta provando a dare una continuità a questi giovani giocatori che possono diventare importanti per il futuro bianconero e della Nazionale.

Juventus: Cambiaso sogna la Nazionale e aspetta Spalletti

L’inizio di stagione della Juventus è stato sicuramente sorprendente per uno dei nuovi arrivati, il giovane Andrea Cambiaso, che fin qui ha collezionato oltre 300 minuti graie a mister Allegri. Il giovane terzino di spinta ha conquistato subito la fiducia dell’allenatore e dei tifosi che lo considerano già uno dei migliori di stagione.

A voler mandare ora un messaggio importante a suo favore è stato Giovanni Bia, agente del giocatore classe 2000, che ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, dando anche un messaggio a Spalletti per una possibile chiamata nell’Italia per il suo assistito Cambiaso. Queste alcune delle sue parole:

“Andrea è uno che quando va in campo dà tutto sé stesso, dà il 110% di quello che può dare. È contento della nomina di Spalletti come CT, ma anche con Mancini che gli aveva preannunciato la convocazione in Nazionale. Ora vediamo che succede”.

Italia: Cambiaso aspetta e lavora con la Juve

Spalletti osserva Cambiaso alla Juventus e riflette sulla possibile convocazione nell’Italia. Decisivo sarà anche il lavoro di Allegri con lui che già è rimasto entusiasta di questa possibilità che si è venuta a creare.