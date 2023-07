DAZN, ennesima rivoluzione per i tifosi: arrivano i ‘biglietti’

La società inglese mira a diventare il primo riferimento per i sostenitori italiani. I dettagli della novità.

Dazn, non solo diritti tv. Il gruppo controllato da Access Industries ha deciso di fare un altro passo in direzione degli amanti del gioco più bello del Mondo. Andiamo per ordine. Nel triennio 2021-2024, Dazn e Sky, con circa 927 milioni di euro a stagione, hanno dato ossigeno ai club della massima serie, pagando questa cifra per irradiare in Italia le partite del nostro campionato. Ma da giugno 2024 di fatto partirà un’altra era.

Il bando promosso da Via Rosellini, grazie ad una modifica della Legge Melandri, consentirà di acquistare i diritti tv fino ad un massimo di cinque anni, 24 mesi in più rispetto alla vecchia normativa. La gara è aperta, il risultato si saprà domani 3 luglio. In quella data l’assemblea della Lega Serie A comunicherà l’esito delle trattative private con i tre soggetti aventi diritti a partecipare: Dazn appunto, Sky e Mediaset. Le trattative sono partite il 29 giugno, ma il 3 luglio si ritroveranno tutti a Via Rosellini a partire dalle 14.

Giova ricordare che al tavolo con i tre concorrenti ci sarà una commissione apposita. A dare battaglia per la serie A ci saranno: Luca Percassi, ad Atalanta; il legale dell’Inter, Angelo Cappellini; il presidente della Lazio: il suo omologo del Napoli, Aurelio De Laurentiis; infine Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese.

Dazn vende i tagliandi per lo stadio: ecco che succede

Come riporta calcioefinanza.it, riprendendo una notizia già anticipata la scorsa settimana, DAZN Italia ha deciso di entrare a far parte del business biglietteria. La società inglese ha infatti reso noto di aver firmato un accordo con Vivaticket. L’intesa mira a facilitare l’acquisto dei tagliandi da parte dei sostenitori. Insomma, compri il titolo di ingresso direttamente dalla app di Dazn. Tra le squadre già coinvolte, Bologna, Torino, Fiorentina, Lazio e Inter.

La collaborazione tra Vivaticket e DAZN si svilupperà per fasi. In un primo momento, i supporter dovranno utilizzare un sito web dedicato. Esaurito questo periodo di rodaggio, il negozio on-line di Vivaticket presso DAZN diventerà più efficace. Al termine del processo, con un solo account, basterà un click per avere un biglietto e compiere anche altre operazioni.

Dazn con questa mossa coinvolge i propri clienti sia sul divano sia allo stadio, diventando anche una bussola per l’acquisto del merchandising ufficiale. “La partnership con Vivaticket rappresenta un unicum per DAZN nel Mondo e prosegue nella direzione di far diventare la nostra piattaforma punto di riferimento per i tifosi e business partner per le leghe sportive e le squadre”, ha affermato un soddisfatto Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La collaborazione con Dazn ci porterà sicuramente grandi benefici, sia in termini di audience, per il raggiungimento di nuovi target, che di visibilità”, ha invece sentenziato Silvano Taiani, CEO di Vivaticket.