Juve, la scelta su Chiesa: Allegri ha deciso l’attacco

La Juventus vuole dare continuità alle sue prestazioni, e la sfida di questo pomeriggio contro la Lazio potrebbe già essere in parte decisiva per il cammino in campionato dei bianconeri.

Ovviamente Massimiliano Allegri vuole mandare in campo contro l’ex Sarri la miglior formazione possibile, anche se al momento ci sono un paio di dubbi che molto probabilmente l’allenatore della Vecchia Signora scioglierà solo a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita.

Questo però non è il caso dell’attacco, visto che Allegri avrebbe anche già scelto chi sarà il tridente titolare della Juventus, prendendo una decisione importante soprattutto in merito all’impiego di Federico Chiesa, che ricordiamo essere tornato acciaccato, ma non troppo, dalla nazionale.

Juventus, le ultime Chiesa: cosa filtra in vista della Lazio

Testa al campo. Più facile a dirsi che a farsi ovviamente, ma la Juventus non può fare altro che questo considerato gli scossoni che ha subito lo spogliatoio nelle ultime settimane fra il caso Pogba e le parole di Bonucci.

Allegri deve dunque essere bravo a mantenere salda l’attenzione della squadra sugli obiettivi di campo, e la sfida di oggi pomeriggio potrebbe e non poco aiutare l’allenatore bianconero, anche perché si tratta di un big match dal valore particolare perché, in parte, potrebbe anche già essere decisivo. Nonostante tutti questi ostacoli, però, Allegri ha comunque un motivo per sorridere, e questa cosa non sarebbe assolutamente da poco.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com la Juventus ha completamente recuperato Federico Chiesa dal problema all’adduttore patito in Nazionale. Gli esami ai quali si è sottoposto il 7 bianconero hanno escluso lesioni, e dunque l’ex Fiorentina potrebbe scendere in campo anche da titolare contro la Lazio. Questa sarà una scelta che Allegri molto probabilmente prenderà proprio a ridosso del match, ma se Federico Chiesa sta bene gioca, ed a quanto pare lo è, con anche una discreta dose di carica addosso per continuare a spaccare tutto.

Juventus, la scelta su Chiesa: Allegri ha deciso

Al momento Massimiliano Allegri ha solo un dubbio di formazione in vista della Lazio, ed è legato in merito all’impiego da titolare o meno di Federico Chiesa. Considerato il totale recupero del bianconero dal problema all’adduttore rimediato in nazionale, l’allenatore della Vecchia Signora potrebbe pensare di buttare sin dal primo minuto nella mischia il suo numero 7.

Essendo recidivo a problemi muscolari di questo genere, Allegri non vuole però forzare più di tanto la mano con Federico Chiesa, ma l’impressione è lo juventino sia pronto e carico a fare coppia con Vlahovic e dare continuità a quello che è stato il suo miglior inizio di stagione in assoluto.

Juventus-Lazio: la probabile formazione dei bianconeri

Come spesso è accaduto nel corso di questi due anni, Massimiliano Allegri cambia ancora la formazione della Juventus, confermando solo il solito modulo: il 3-5-2. Dopo le ultime uscite di Perin in porta torna Szczesny, con Alex Sandro, Bremer e Danilo a completare il terzetto di difesa. A centrocampo McKennie e Kostic sono favoriti su Weah e Cambiaso, con i soliti Locatelli, Fagioli e Rabiot lì in mezzo al campo. In attacco la certezza è invece Vlahovic, con Chiesa che scalpita e che potrebbe essere accontentato.