Napoli, mossa Garcia: cambia l’attacco, la scelta spiazza tutti

Dopo la delusione contro la Lazio, il Napoli ha intenzione di rialzare la testa contro il Genoa con una novità di formazione importante.

Rudi Garcia non è nuovo a stravolgimenti del genere, in carriera è infatti capitato diverse volte che il francese optasse per il “nuovo” nell’intento di dare uno scossone all’ambiente e rivitalizzarlo dopo una delusione. Bene, questo è il caso, anche perché non vincere stasera significherebbe poter già perdere il treno scudetto.

Ciò che però spiazza tutti è che Rudi Garcia abbia deciso di stravolgere l’attacco del Napoli, reparto che in qualche modo funziona sempre, nel bene o nel male. Una decisione che fa storcere il naso a tanti tifosi, ma che alla fine potrebbe dare ragione proprio all’allenatore dei campioni d’Italia. Chissà.

Napoli, mossa a sorpresa di Garcia: cambia l’attacco

In questa settimana di avvicinamento alla partita contro il Genoa Rudi Garcia ha lavorato in quel di Castelvolturno con l’obiettivo di cercare di sorprendere gli avversari cogliendoli impreparati. A quanto pare l’ex Al Nassr avrebbe raggiunto il suo obietto, visto che a rimanere spiazzati sarebbero stati anche gli stessi tifosi del Napoli.

Accusato di essere arrogante e presuntuoso dopo la sconfitta contro la Lazio, l’allenatore francese non ha dato retta alla critiche ed ha continuato per la sua strada, alimentando ancora di più la pressione nei suoi confronti optando per una soluzione nuova che ha decisamente fatto storcere il naso alla piazza. Ma alla fine, come detto, potrebbe avere ragione proprio lui, perché alla fine è quello che succederà in campo a contare, il resto è noia.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Rudi Garcia ha deciso di stravolgere il tridente d’attacco del Napoli per la partita di questa sera contro il Genoa. Al fianco di Kvaratskhelia ed Osimhen ci sarà una sorpresa assoluta, che mai fino ad oggi era entrata in ballottaggio ma che alla fine ha strappato una maglia da titolare.

Chi al fianco di Osi e Kvara? Completato il tridente del Napoli

Dopo l’infortunio di Matteo Politano in questi giorni si parlato tanto di chi potesse andare a completare il tridente d’attacco del Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo pensiero è ovviamente andato sul nuovo arrivato Jesper Lindstrom, ma a quanto pare il danese non è ancora totalmente amalgamato negli schemi di Garcia, perché ancora una volta partirà dalla panchina.

Recuperato, ma non al meglio, si credeva che Politano potesse comunque partire titolare ma essere sostituito a partita in corso ma alla fine, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la scelta sarebbe ricaduta su Eljif Elmas. Sarà dunque il macedone colui che, molto probabilmente, completerà l’attacco del Napoli questa sera al Ferraris.

Genoa-Napoli: la probabile formazione degli azzurri

Sciolto il nodo relativo all’attacco, la formazione che scenderà in campo per il Napoli non sarà alla fine tanto diversa rispetto a quelle delle ultime settimane. Nel suo solito 4-3-3 Rudi Garcia darà spazio a Meret, con davanti capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. In mezzo conferma per il terzetto titolare Lobotka-Anguissa-Zielinski, mentre in attacco Elmas al fianco di Osimhen punta e Kvaratkshelia largo a sinistra.