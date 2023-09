Quattro più quattro: la Juve è già andata oltre Pogba

La Juve è già andata oltre Pogba. Provare a superare lo choc pensando a ciò che potrebbe avvenire a gennaio. Chi può sostituire il francese?

Riprende il campionato e non vi poteva essere ripresa peggiore per la Juventus. Il caso-Pogba, con la positività al testosterone del centrocampista francese, ha tutta l’aria di essere l’ultimo capitolo di una storia nata male e terminata nel peggiore dei modi.

La sfida con la Lazio di Maurizio Sarri, primo importante test contro una diretta concorrente per un posto Champions, sembra passare in secondo piano. Il clamore attorno alla vicenda che ha coinvolto il nazionale francese ha fatto il vuoto sui media e rischia di distogliere l’attenzione da un impegno probante.

L’operazione-recupero di Pogba, studiata a tavolino da Allegri e Giuntoli, è ormai preistoria. Il presente, e soprattutto, il futuro, sarà ben diverso anche se la stessa Juventus non sa ancora quali contorni potrà avere. Il post-Pogba ha diversi risvolti. Importante, considerando anche la situazione economico-finanziaria della Juventus, è la questione legata all’ingaggio del calciatore.

Pogba è stato sospeso a scopo cautelare e nell’attesa delle controanalisi e dell’iter giudiziario, la Juventus riconoscerà al giocatore il minimo sindacale, “42.477 euro lordi l’anno che, al netto, equivalgono a circa duemila euro al mese“, come riporta La Repubblica. Nel caso di condanna del nazionale francese la Juventus potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto.

La Juve è già andata oltre Pogba: chi lo sostituirà?

Oltre l’aspetto meramente economico vi è anche quello tecnico. Chi sostituirà Pogba? Diverse le ipotesi al vaglio di Cristiano Giuntoli.

Massimiliano Allegri sta valutando quale potrebbe essere la soluzione migliore per la sostituzione di una pedina importante, anche se utilizzata part-time, come Pogba. Pronti e via, il tecnico livornese sembrerebbe orientato a dare più spazio ai giovani bianconeri Nicolussi Caviglia e Miretti piuttosto che affidarsi a svincolati quali Xeka, Papu Gomez, Soriano o Benassi.

Decisamente diverso è il discorso che invece potrebbe imbastire la Juventus in vista della sessione invernale di mercato, a gennaio prossimo. In questo caso i profili sono ben altri, così come ben altri sono i costi e le possibilità di portare a conclusione trattative decisamente più complesse. I nomi di Samardzic, Habib Diarra, Khéphren Thuram e Koné campeggiano, a lettere cubitali, nella lista di Giuntoli.

Proprio Lazar Samardzic, centrocampista serbo dell’Udinese, classe 2002, sembra essere il rinforzo più probabile per la formazione bianconera. Chiodo scaccia chiodo. La grande delusione per l’amara conclusione dell’affare Paul Pogba può essere lenita con un colpo importante a gennaio. Nella speranza che la lezione sia servita.

