Juventus contro Bonucci, l’atto finale: si va in Tribunale

La situazione relativa al futuro di Leonardo Bonucci con la Juventus si concluderà quasi certamente in Tribunale: è arrivata la PEC.

Leonardo Bonucci e la Juventus si dicono addio nel peggior modo possibile. Dopo anni di successi e di momenti difficili vissuti e superati insieme e dopo un addio “perdonato” la storia d’amore piena di alti e bassi è arrivata al momento conclusivo. Ci sono stati momenti di frizione estremamente complessi che hanno portato alla rottura definitiva decisa da Massimiliano Allegri all’inizio di questa stagione.

Bonucci non è mai sembrato intenzionato a lasciare la Juventus e ora sta facendo una battaglia che può diventare anche legale se non si trova un accordo tra le parti.

Bonucci contro la Juventus: ora è un caos

Tra Leonardo Bonucci e la Juventus la rottura è ormai definitiva e irreversibile. Ora le accuse sono pesantissime e si rischia il Tribunale perché ci sono anche gli avvocati che stanno provando a capire la situazione, anche dal punto di vista economico.

L’esclusione di Leonardo Bonucci dai calciatori della Juventus è stata una decisione di Massimiliano Allegri. Ha deciso di puntare su altri calciatore e di non puntare più sul difensore che fino alla passata stagione era il capitano del club.

Già l’anno scorso non rientrava nei piani del tecnico e c’erano state delle frizioni importanti. Nelle ultime settimane c’è stata la rottura defintiva.

Bonucci e la Juve vanno in Tribunale: cosa è successo

Bonucci contro Allegri è uno scontro che non è finito alla comunicazione della Juventus di qualche settimana fa sull’esclusione ma sta andando avanti giorno dopo giorno. L’ex capitano bianconero non è soddisfatto del trattamento ricevuto e sta cercando soluzioni con i suoi legali.

In casa Juventus è arrivato un momento molto complicato a causa del “caso Bonucci” che ha messo a soqquadro la stabilità dello spogliatoio per qualche giorno. Nelle ultime ore la situazione sta diventando ancora tesa in casa Juventus per quanto riguarda il difensore viterbese.

Messo fuori rosa dalla società bianconera non è ancora stato ceduto e dunque è da considerarsi separati in casa contro la stessa volontà del difensore. Ci sono Union Berlino e Lazio che stanno pensando al suo innesto ma non è ancora stato deciso nulla.

PEC degli avvocati di Bonucci: danni d’immagine

Secondo quanto riferise La Gazzetta dello Sport, l’avvocato di Leonardo Bonucci, ormai ex difensore ed ex capitano della Vecchia Signora ha inviato una PEC alla società, chiedendo il reintegro immediato in caso di mancata cessione.

In caso contrario, senza cessione e senza reintegro nella rosa della Juventus, la richiesta potrebbe essere quella di danni d’immagine. Si andrà in Tribunale per risolvere i problemi.