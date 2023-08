Calciomercato, Colpani colpo della big: lo chiama l’amico in Serie A

Andrea Colpani è diventato di colpo il nome a sorpresa per le big di Serie A: il suo grande amico lo ha chiamato per farlo firmare.

Il Monza di Raffaele Palladino ha vinto la prima partita in Serie A contro l’Empoli e ha fatto il primo risultato positivo dopo la sconfitta a casa dell’Inter. Dopo la scomparsa di Berlusconi ci sono stati momenti di tensione che hanno fatto pensare anche a un cambio di gestione e di presidenza. Poi è tornato tutto nelle normalità e si è deciso di proseguire nel progetto iniziato la scorsa stagione in Serie A.

Il Monza è tornato a vincere di fronte a propri tifosi, con una prova sensazionale di Andrea Colpani, autore di una bellissima doppietta.

Calciomercato, la big valuta Colpani: i dettagli

La grande prestazione di Andrea Colpani con la maglia del Monza ha portato le big a interessarsi fortemente a lui per gli ultimi giorni di mercato. Il calciatore classe ’99 è un centrocampista moderno dal piede molto educato. In realtà è un jolly del centrocampo e può giocare in più posizioni, così da poter diventare un uomo a sorpresa per il mercato estivo.

Il Monza si affida tanto alle sue qualità e Raffaele Palladino lo ha reso centrale nel suo nuovo progetto e vuole tenerselo stretto anche per il futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, sono tante le sirene di mercato che si stanno sentendo intorno al futuro di Andrea Colpani.

Inter, idea Colpani per la mediana? Le ultime

Andrea Colpani ha messo in mostra tutto il suo talento nelle ultime due stagioni in Serie A. Con il suo piede educatissimo è stato spesso uomo assist e ieri ha messo a segno anche la prima doppietta nel massimo campionato italiano. Il suo profilo piace da tempo alle big che potrebbero pensare di acquistarlo proprio nelle ultime ore di mercato.

Il futuro di Colpani è ancora tutto da decifrare e presto potrebbero esserci novità importanti. I gol messi a segno ieri hanno acceso la lampadina di alcuni club che ora possono pensare di acquistarlo dal Monza.

Alessandro Bastoni, suo grande amico dai tempi delle giovanili dell’Atalanta, ha provato a fare da intermediario, scherzando sui social, dopo la doppietta contro l’Empoli.

Colpani Inter: accordo impossibile con il Monza

L’Inter non sta valutando di prendere un nuovo centrocampista ma non sono da escludere colloqui tra le parti per il mercato di gennaio. Colpani ha iniziato benissimo ed essendo ancora molto giovane (classe ’99) può fare benissimo anche in futuro.

Il Monza lo ha reso centrale nel suo progetto e non intende cederlo. Ha un contratto in scadenza nel 2028, rinnovato proprio poche settimane fa e il suo addio ai brianzoli è impossibile.