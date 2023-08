Sorpresa Juve: l’affare si fa sul gong

La Juventus targata Massimiliano Allegri sta continuando a lavorare alacremente sul fronte calciomercato: l’affare può chiudersi sul gong

In questa stagione da poco cominciata la Juventus di Massimiliano Allegri dovrà quantomeno lottare fino alla fine per la conquista dello Scudetto. D’altronde, i bianconeri hanno le potenzialità per strappare lo scettro di Campione d’Italia al Napoli targato Rudi Garcia.

Anche perché la squadra torinese non prenderà parte a nessuna delle competizioni europee come noto, il che rappresenta un vantaggio non indifferente rispetto alle rivali nella lotta per il principale trofeo nazionale. Il tecnico livornese è chiamato a trovare una quadra definitiva, cosa che non era possibile nella passata stagione a causa delle varie problematiche giudiziarie che, inevitabilmente, hanno inciso sul rendimento del gruppo all’interno del rettangolo verde di gioco.

Stavolta non ci sono più alibi: bisogna vincere e bisogna farlo con continuità. Il Football Director Cristiano Giuntoli non è intervenuto più di tanto sul calciomercato in entrata, dato che effettivamente la rosa della ‘Vecchia Signora’ non necessita di numerose operazioni per essere rinforzata. Allegri, dal canto suo, ha ora a disposizione altre due pedine intriganti, ossia Timothy Weah ed Andrea Cambiaso (rispettivamente fascia destra e sinistra).

Si tratta di due ottimi prospetti che già nel presente sembrano essere in grado di dare un contributo più che rilevante alla causa bianconera. Al contrario di Weah e Cambiaso, invece, Romelu Lukaku non proseguirà la propria carriera nelle fila del club di Exor. Mister Allegri desiderava prendere Big Rom e cedere Dusan Vlahovic, poiché il bomber serbo non è l’ideale per la sua filosofia calcistica.

Calciomercato Juventus, può ancora lasciare il club bianconero in extremis: ecco di chi si tratta

Mentre il classe ’93, almeno sulla carta, si sarebbe adattato benissimo allo stile di gioco del trainer toscano. Ma la dirigenza torinese è rimasta bloccata dalla non partenza dell’attaccante ex Fiorentina, complice la volontà del Chelsea di non approfondire l’ipotesi di scambio tra le due punte in argomento.

E la Roma di José Mourinho ne ha approfittato al fine di inserirsi prepotentemente nella corsa a Lukaku. Niente da fare per la Juventus, dunque. Ad ogni modo, potrebbe ancora accadere qualcosa sul fronte entrate, però la priorità in questo momento sono le uscite.

In tal senso, non è da affatto da escludere che un centrocampista della ‘Vecchia Signora’ possa abbandonare la nave bianconera in extremis. Entrando più nello specifico, il riferimento è allo statunitense Weston McKennie, non centrale nei piani di Massimiliano Allegri (che spera finalmente di recuperare Paul Pogba a centrocampo).

Lo testimoniano le parole rilasciate dal giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’: “Mi risulta che McKennie, con la formula giusta e senza grosse aspettative, possa ancora lasciare la Juve in questi ultimi giorni di mercato“. Insomma, il messaggio è chiaro. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.