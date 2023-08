Juventus, divergenze con Allegri: Giuntoli cede il suo pupillo

La Juventus sta studiando nuove mosse di calciomercato per regalare ad Allegri una rosa sempre più forte e completa.

I bianconeri sono chiamati a dover fare una stagione al di sopra delle aspettative per mettersi definitivamente alle spalle le ultime due annate che sono state a dir poco pessime. Zero trofei, pochi miglioramenti in termini di gioco e molti problemi legati sia alla condizione fisica dei calciatori che a situazioni extracampo. Ora per la Juve è iniziato un nuovo ciclo e dovrà, sin da subito, tornare ad essere vincente.

La situazione mercato in casa Juventus è tenuta sotto controllo da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che hanno deciso di cambiare modalità nell’operare e stabilire sin dal principio come e quanto spendere.

Calciomercato Juventus: divergenza con Allegri, il motivo

La Juventus sta costruendo una nuova rosa che possa garantire un piazzamento in alta classifica dopo due stagioni molto complicate. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di tornare a vincere sin da subito, visto che lo 0 nella casella trofei delle ultime due stagioni provoca disagio e momenti di tensione nel club e nella tifoseria.

Il calciomercato è il momento per costruire una rosa vincente e pronta a lottare fino alla fine della stagione. Per Allegri sarà importante avere a disposizione una squadra compatta e quadrata, che sappia gestire anche i momenti di difficoltà che arriveranno nel 2023-24.

Secondo le ultime notizie di mercato, però, ci sono delle divergenze tra Allegri e Giuntoli su alcuni calciatori da tenere in rosa o cedere nelle prossime settimane.

Juventus, chi va e chi resta: Giuntoli e Allegri non sono d’accordo

La Juventus ha intenzione di tornare ad essere grande ma per farlo ha bisogno di una rosa forte e che sia allenata a dovere. Nelle ultime stagioni ci sono stati molti problemi relativi anche al gioco che ha proposto Massimiliano Allegri che non è piaciuto ai tifosi ed è stato indicato come la causa principale delle mancate vittorie.

Per la Juve ora è tempo di ripartire alla grande e lo si deve fare anche con il calciomercato. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus sta pensando alla cessione di Filip Kostic. Il laterale serbo è stato uno dei migliori della passata stagione e ora il suo addio non renderebbe felice Massimiliano Allegri.

Per Giuntoli e la dirgenza, invece, se arrivasse l’offerta giusta sarebbe utile cederlo per incassare cifre importanti e puntare su due giovani della rosa: Cambiaso e Iling-Junior.

Kostic via dalla Juventus? Cessione a 20 milioni

La Juventus pensa alla cessione di Filip Kostic. Il talento serbo è stato uno dei migliori della passata stagione e ha attirato gli occhi di tanti club pronti a fare offerte per portarlo via dai bianconeri.

Secondo Tuttosport sono in arrivo contatti diretti con club di Premier League, di Bundesliga e dell’Arabia Saudita per Kostic. La Juventus chiede 20 milioni per cedere Kostic.