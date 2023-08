Inter, Marotta vola in Baviera: colpo bis dal Bayern Monaco

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo e nelle ultime due settimane può regalare momenti molto importanti e nuovi colpi a sorpresa.

I nerazzurri non hanno ancora completato la rosa di Inzaghi che, invece, ha chiesto a Marotta e Ausilio di completarla il prima possibile per poter avere la squadra pronta già per le prime settimane di Serie A. Sarà importante avere anche dei calciatori forti ed esperti di grandi palcoscenici e si proverà a chiudere per nomi di primo livello senza spendere cifre folli.

L’Inter vuole crescere e tornare a vincere anche la Serie A per apporre sulla maglia la seconda stella e vincere il 20esimo Scudetto.

Calciomercato Inter: nuovo colpo dal Bayern Monaco

L’Inter è in netta crescita sia a livello sportivo che a livello economico, con grandissimi risultati che sono arrivati nella’ultima stagione. L’approdo in finale di Champions League è stata la ciliegina sulla torta, anche se la delusione per la sconfitta ha superato la gioia di aver vinto altri trofei e ora si vuole continuare a crescere con nomi di grande spessore.

Ci sono molti calciatori che hanno detto addio e tanti che sono già arrivati per far grande la squadra. Simone Inzaghi ha chiesto miglioramenti importanti per continuare a crescere e Marotta vuole accontentare il mister.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter vuole chiudere un altro colpo dal Bayern Monaco.

Inter: in difesa c’è un sogno dal Bayern Monaco

L’Inter sta cercando altri miglioramenti in difesa per completare alla grande il calciomercato. Simone Inzaghi è già soddisfatto della rosa che ha a disposizione ma vuole ancora altri calciatori di spessore che possano garantirgli continuità di rendimento anche dal punto di vista europeo.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Il difensore francese è il sogno di mercato dei nerazzurri già da un paio di stagioni: è stato seguito anche lo scorso gennaio e ora la trattativa può entrare nel vivo.

Sui passi di Pavard c’è il forte interesse dell’Inter. Beppe Marotta è alla ricerca di un nuovo difensore duttile che sappia giocare sia a 3 che a 4, ma anche da esterno tutta fascia e il francese potrebbe rappresentare il profilo perfetto, per età ed esperienza.

Pavard – Inter: ci sono molte difficoltàù

L’Inter vuole provare a chiudere per Pavard negli ultimi giorni di mercato. I nerazzurri hanno intenzione di costruire una rosa sempre più forte e dopo Sommer vogliono trovare l’accordo con il Bayern Monaco per il difensore francese.

Secondo il quotidiano, però, arrivare a Pavard è tutt’altro che semplice. L’Inter vorrebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto, le richieste del Bayern Monaco per il cartellino sono elevate, nonostante la scadenza del giocatore a giugno 2024. Inoltre c’è il Manchester United che sembra essere intenzionato a chiudere il prima possibile.