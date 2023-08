Roma, alleanza Mourinho-Pimenta contro Pioli: beffa Milan

La Roma sta diventando una delle protagoniste principali del calciomercato estivo: ora c’è l’offensiva per strappare il gioiello al Milan.

Il calciomercato dei giallorossi sta diventando giorno dopo giorno sempre più importante e ora per Mourinho ci sono ancora delle novità da studiare. Il tecnico portoghese ha deciso di restare perché ha ricevuto rassicurazioni dalla società sulla rosa che sarebbe stata costruita. Vuole lottare per le prime posizioni e per tornare in Champions League, provando anche a vincere qualche trofeo.

La Roma sta studiando qualche altro colpo a sorpresa da mettere a segno negli ultimi giorni di mercato e ora si vuole strappare il gioiellino al Milan.

Calciomercato Roma, affare con l’agente Pimenta

La Roma vuole crescere e migliorare e per José Mourinho lo si può fare solo con l’innesto di nuovi calciatori forti e già pronti che possano far fare il salto di qualità al club. Sono arrivati molti volti nuovi, che sono già esperti di calcio europeo anche se ancora giovani e dalle grandi qualità.

Alla Roma manca ancora qualche tassello da completare per permettere a Mourinho di essere felice al 100%. Lo Special One ha chiesto almeno un altro attaccante di livello da affiancare ad Andrea Belotti, visto che Abraham sarà fermo ai box per alcuni mesi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma ha intenzione di stringere accordi con Rafaela Pimenta per risolvere la questione e portare un attaccante di primo livello a José Mourinho.

Roma alla ricerca dell’attaccante: le ultime

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante. Il solo Belotti da punta centrale non basta e non basterà per tanti mesi, prima del ritorno in campo di Abraham. Mourinho sta spingendo con la società affinché possa chiudere nel minor tempo possibile l’arrivo di un bomber di primo livello e ci sono molti nomi sul tavolo che possono far gola ai giallorossi.

Il primo è quello di Marcos Leonardo del Santos. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Roma ha dato mandato a Rafaela Pimenta di volare in Brasile per cercare di trovare l’accordo con il club carioca e chiudere la trattativa il prima possibile.

Ma non sarà facile convincere i brasiliani che non intendono fare sconti a nessuno e richiedono cifre molto alte per uno dei nuovi talenti carioca.

Roma vs Milan per Broja: è il nome nuovo per Mourinho

Con Marcos Leonardo che diventa sempre più difficile, la Roma ha messo nel mirino Armando Broja. L’attaccante albanese del Chelsea è in uscita dai Blues dove non troverà spazio e potrebbe firmare in Serie A.

Sulle tracce di Broja c’è anche il Milan che sta cercando un nuovo vice Giroud e sta pensando all’albanese. Il classe 2001 potrebbe scegliere il progetto giallorosso perché gli garantirebbe maggiori possibilità di essere titolare.