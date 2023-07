Juventus esclusa più anni: decisione Uefa, a breve l’annuncio

Novità importantissime per quella che è la situazione della Juventus in vista della prossima stagione e in futuro riguardo la partecipazione alla Coppe della Uefa.

Decisive le prossime ore per capire che tipo di annuncio arriverà nei confronti della società bianconera che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi per quello che è accaduto in Italia sul tema plusvalenze e non solo.

Adesso bisognerà capire che tipo di reazione anche avrà la stessa società della Juve in vista del prossimo anno. Sarà una situazione particolare da vivere per giocatori, allenatore e tifosi.

Esclusione Juve dalla Coppe: decisione Uefa

Tutti aspettano la decisione ufficiale della Uefa nei confronti della Juventus riguardo l’esclusione dalle Coppe per 1 o 2 anni e quindi in questo caso, per la prossima stagione, dalla Conference League. Una decisione che arriverà in queste prossime ore ma che sembra già stata presa dai massimi esponenti che gestiscono il calcio in Europa. Una situazione che potrebbe cambiare e non poco il futuro della società tra strategia e obiettivi.

Ad esporsi anche riguardo quanto accadrà nelle prossime ore alla Juventus è stato il presidente della Federcalcio e vicepresidente Uefa Gabriele Gravina, che ha svelato di non conoscere nulla sulla questione nello specifico e che spera si possa trovare la migliore soluzione per questa questione che potrebbe essere dannosa per la società bianconera.

Il caso plusvalenze e manovra stipendi mette a serio rischio il futuro della Juventus che potrebbe essere messa in ginocchio in vista del futuro dopo la scelta della Uefa. Una decisione che potrebbe cambiare e non poco i movimenti che poi saranno fatti anche riguardo il calciomercato dei bianconeri.

Uefa: Juve esclusa dalla Coppe per più anni?

Dopo la penalizzazione di 10 punti in campionato, che è costata la qualificazione alla Champions League, ora la Juventus rischia seriamente di dover perdere l’occasione anche di non giocare la prossima Conference League.

Inoltre, c’è il rischio che la Juventus venga esclusa dalla Uefa dalle Coppe per 2 anni e non soltanto per la prossima stagione. Per questo motivo ora tutti vogliono sapere la decisione definitiva che arriverà proprio la prossima settimana. Da capire anche se ci sarà poi un ricorso ultimo per la società bianconera in vista di quello che accadrà. Ora anche un’altra società aspetta di capire che accadrà alla Juve.

Conference League: chi viene ripescata al posto della Juve

Sembra che al posto della Juventus se dovesse essere esclusa dalla Uefa dalla Conference League ci andrà la Fiorentina. La squadra italiana arrivata lo scorso anno in Finale è arrivata all’ottavo posto in campionato di Serie A e potrebbe avanzare proprio lei e prendere il posto dei bianconeri per la prossima edizione della Coppa.