Juventus: segnale Vlahovic, ha iniziato le lezioni private

Arrivano notizie di calciomercato riguardo il futuro di Dusan Vlahovic e quello che potrebbe accadere in vista delle prossime settimane. Ora la Juventus vuole prendere una posizione.

Sono stati diversi i segnali mandati dalla Juve in questi mesi per il giocatore serbo che non ha avuto una buona stagione nell’ultimo anno appena concluso. Ma il problema è legato anche agli infortuni.

Momento particolare questo in casa Juventus perché ora la società sta trovando la migliore strategia per affrontare i prossimi mesi di mercato e capire come andranno a finire determinate situazioni.

Calciomercato: nasce la nuova Juve, la decisione su Vlahovic

Si parla di una grande intesa a casa Juve tra Allegri e Giuntoli, a differenza di quello che si diceva in giro nelle scorse settimane. La nuova coppia bianconera che si è venuta a formare con l’arrivo del nuovo direttore sportivo potrebbe portare la Juventus ad essere nuovamente vincente. Le prossime settimane saranno decisive per capire i movimenti di mercato anche che saranno fatti sui giocatori tra acquisti e cessioni, come nel caso di Dusan Vlahovic.

La società bianconera ha investito tanto sul giovane attaccante serbo che però in 1 anno e mezzo non è riuscito a lasciare il segno, anche a causa dei continui infortuni che gli hanno condizionato il suo percorso alla Juventus. Adesso però potrebbe cambiare tutto per Vlahovic in vista del futuro.

Più volte si è parlato di un problema di feeling tra Allegri e lo stesso Vlahovic, dovuto a determinante lacune che ci sarebbero nel giovane attaccante nelle richieste che fa l’allenatore per il suo tipo di gioco. Ma è ovvio che la carriera del bomber serbo è stata rallentata anche per i problemi fisici accusati tra pubalgia e altro.

Juventus: segnale di Vlahovic, si allena sui punti deboli

Intanto, nonostante ci siano tante voci di calciomercato sul futuro di Vlahovic lui lancia un segnale chiaro alla Juventus. L’intenzione del giocatore potrebbe essere quindi quella di restare. Perché in queste ultime settimane l’attaccante ha ripreso a lavorare con grande intensità per essere già pronto al raduno che ci sarà domani.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano la condizione del giocatore che sembra buona. Secondo La Stampa, Vlahovic ha svolto un intenso e mirato lavoro sulla propria tecnica individuale aiutato dal personal trainer Uros Domazet. Un lavoro di lezioni private per migliorarsi sempre di più.

Calciomercato Juve: Vlahovic decide il suo futuro

Chelsea o Juventus, sono queste le due strade percorribili al momento per Dusan Vlahovic che continua ad essere corteggiato dal club londinese, ma la Juve chiede tanto perché ha investito forte su di lui poco più di un anno fa. La scelta finale spetterà anche al giocatore.