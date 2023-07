Juventus, esclusione dalle Coppe: la Serie A anticipa la sentenza

Esclusione dalle Coppe europee per la Juventus? Ecco le ultimissime notizie riguardo questo argomento. Arriva la decisione della Serie A che anticipa la sentenza Uefa.

L’Inchiesta Prisma ha compromesso la qualificazione in Champions League della Juventus. A causa della penalizzazione di dieci punti in classifica, i bianconeri ne corso dell’ultima stagione non sono riusciti ad entrare nella massima competizione europea. La penalità ha rovinato il lavoro di una stagione intera con la squadra che, sul campo, aveva ottenuto il terzo posto in classifica. Adesso anche l’Uefa ha aperto un fascicolo su questa situazione ed è pronta a punire la Juventus con l’esclusione dalle Coppe. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo questa situazione, c’è l’annuncio della Lega Serie A.

La Juventus si sta preparando ad affrontare al meglio la Conference League. I bianconeri si sono qualificati a questa terza competizione europea, che ha visto la Roma trionfare nel 2022 e la Fiorentina arrivare in finale la scorsa stagione. La Vecchia Signora sarà chiamata ad una grande prestazione, intanto c’è ancora attesa riguardo la decisione della Uefa che potrebbe decidere di escludere la Juventus dalle Coppe. Tutto questo a causa dell’Inchiesta Prisma sulle plusvalenze che ha portato il club a dover scontare una penalizzazione di dieci punti nel corso dell’ultimo campionato di Serie A.

Juventus, esclusione delle Coppe? L’annuncio

Domani è previsto il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024. La Lega Serie A ha reso noto tutti i criteri relativi alla formazione del nuovo calendario, tenendo conto di tutti gli impegni delle squadre italiane in Europa.

Tra le società tenute in considerazione c’è anche la Juventus che è pronta a giocare la Conference League. Una prima conferma, dunque, riguardo la decisione della Uefa che è pronta a non escludere dalle Coppe il club bianconero che può giocare la terza competizione europea senza alcun problema.

La novità sostanziale riguarda la sequenza delle gare d’andata e ritorno che, anche quest’anno, sarà diversa e seguirà il modello Premier League. Infine, nel punto c è indicato che le società partecipanti alla Champions, Europa e Conference League non potranno incontrarsi in determinate giornate di campionato: 25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate.

La Serie A, nella formazione del calendario per la stagione 2023-2024, tiene ancora conto della partecipazione della Juventus in Conference League

Un sospiro di sollievo, dunque, per il club bianconero che è atteso dal verdetto ufficiale della Uefa riguardo l’esclusione dalle Coppe della Juventus. A metà luglio è previsto il dibattito e la decisione da parte del massimo organismo del calcio europeo. Intanto la Lega, nella formazione del suo calendario per la stagione 2023-2024, ha tenuto conto della partecipazione della Juventus alla prossima Conference League. Un indizio sulla decisione della Uefa? Ai posteri l’ardua sentenza.