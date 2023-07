Calciomercato Inter: addio Onana, ecco chi sarà il nuovo portiere

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo l’Inter con Marotta pronto a sostituire Onana con un nuovo portiere.

La cessione dell’estremo difensore del Camerun è ad un passo, la società ha già deciso di vendere il portiere che finanzierà nuovi colpi in entrata per l’Inter che si appresta ad incassare una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Dalla cessione di Onana dipenderà il futuro calciomercato dell’Inter, intanto è già stato individuato un nuovo portiere.

Dopo l’addio di Marcelo Brozovic, un altro grande protagonista della scorsa stagione si appresta a lasciare i neroazzurri. Si tratta di André Onana che è vicino alla cessione. L’Inter ha deciso di procedere alla sua vendita, che porterà nelle casse neroazzurre almeno 40-50 milioni di euro. Sull’estremo difensore è vivo l’interesse da parte del Manchester United, che è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di De Gea che non ha rinnovato il contratto. Intanto, emergono le ultimissime riguardo il sostituto di Onana all’Inter: ecco in che modo il club intende sostituire il portiere.

Calciomercato Inter: cessione Onana, chi prende l’Inter in porta

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, è tutto pronto per l’addio di André Onana che andrà via dall’Inter. Marotta è pronto a chiudere per la cessione del camerunense che garantirà alla società neroazzurra una super plusvalenza.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate, dall’Ajax, Onana può partire dopo un anno a 40 milioni di euro. Secondo i bookmaker, c’è già una lista bella folta per sostituire Onana all’Inter: ecco chi sarà il nuovo portiere dell’Inter. Il favorito è l’esperto Keylor Navas (2,5), seguito da Anatolij Trubin (3) dello Shakhtar Donetsk.

Gli altri nomi di portieri seguiti dall’Inter sono: Musso (4), Giorgi Mamardashvili (5) del Valencia e Yann Sommer (5) del Bayern Monaco.

Cessione Onana: quale sarà il nuovo portiere dell’Inter

Si attende l’ufficialità ma l’Inter è pronta a cedere Onana in questa sessione di calciomercato. Il portiere è nel mirino del Manchester United che è pronto ad investire tanti soldi pur di portare alla corte di Ten Hag l’estremo difensore, che è considerato uno dei migliori in Europa.

Intanto, Marotta ha già pronta la lista di possibile alternative nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Onana al Manchester United.

Secondo i bookmaker, in pole per diventare il nuovo portiere dell’Inter c’è Keylor Navas che rappresenta una vera e propria occasione di mercato. L’esperienza dell’estremo difensore può fare la differenza, considerando che l’Inter non ha ancora deciso se rinnovare oppure no il contratto di Handanovic. Sullo sfondo, anche altri giovani portieri tra cui anche Di Gregorio del Monza che è cresciuto nel settore giovanile del club neroazzurro.