Calciomercato, cambia agente: firma con una big italiana

Calciomercato: si avvicina l’addio, svolta grazie al nuovo agente

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Strefezza ha deciso di cambiare agente. In pole per curare gli interessi dell’esterno del Lecce, c’è Lucci che è uno dei migliori procuratori italiani.

Il potete agente può portare, finalmente, Strefezza in una big. Nella sua scuderia ha tantissimi giocatori della Juventus, come Kostic, Kean e Bonucci; ma anche dell’Atalanta come Musso, Zappacosta e Muriel. Ha degli ottimi rapporti con chiunque e con tante società italiane; sicuramente il cambio d’agente può favorire la cessione di Strefezza che sogna il grande passo e spera di giocare in una big.

Non ci sono ancora conferme ufficiali ma le ultime indiscrezioni riportante di un cambio d’agente per Strefezza che sta valutando il suo futuro. L’esterno del Lecce è in contatto con diversi procuratori ma al momento sembra intenzionato ad affidarsi ad Alessandro Lucci, uno dei più importanti in Italia. Questo repentino cambio potrebbe favorire la sua cessione con il Lecce pronto a monetizzare dall’addio di Strefezza che spera di giocare in una big.