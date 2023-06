Juventus: Manna scatenato, firma il terzo acquisto a sorpresa

Juventus scatenata in queste ultime ore di calciomercato, è pronto anche il terzo acquisto per i bianconeri in vista di quella che sarà la nuova stagione.

Il club bianconero continua a portare avanti delle trattative, tante trattative in questa sessione di mercato. Ci sono ora novità importanti per quello che potrebbe accadere.

Perché da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare in vista della prossima stagione, c’è l’intenzione di fare le cose in grande e ora possono arrivare anche colpi a sorpresa.

Calciomercato Juve: pronto il terzo acquisto

E’ scatenata nel vero senso della parola la Juventus che sta progettando la nuova stagione e non ha intenzione di fermarsi. Ci sono delle novità importanti in arrivo sul fronte mercato per quello che accadrà nelle prossime ore. Dopo aver provato prima a risolvere diverse questioni interne, ora il club bianconero può concentrarsi sulla programmazione della prossima stagione, dove dovrà arrivare la svolta. Perché la società punta fortemente a tornare a vincere ed essere competitiva dopo due anni da dimenticare e senza trofei.

Allegri è stato confermato in panchina e ha rifiutato grandi offerte come quella faraonica dell’Arabia Saudita. Con lui cambierà sicuramente il mercato, perché, ad esempio, è arrivato proprio nelle ultime ore il rinnovo di Adrian Rabiot di un altro anno con i bianconeri. Legame forte tra l’allenatore e il centrocampista francese, insieme hanno raggiunto grandi livelli personali per il giocatore. Ma sul fronte calciomercato la Juve è attiva per accontentare al massimo l’allenatore e prima ha pensato di fare delle uscite.

Ora però è il momento di affondare il colpo per diversi giocatori chiave. Per questo motivo arrivano aggiornamenti su quello che possono essere i prossimi acquisti della Juve in questa sessione di mercato. Il primo acquisto è a titolo definitivo è stato Milik, tornato dopo il rientro al Marsiglia post prestito. Ora si sta chiudendo per il giovane Weah Jr che firmerà da un momento all’altro con un altro con i bianconeri, manca solo l’ufficialità. Poi il terzo acquisto a sorpresa.

Juventus: Milinkovic Savic nonostante il rinnovo di Rabiot

Perché nonostante il rinnovo di Rabiot pare che la Juventus stia chiudendo per Milinkovic Savic. Scatenato il giovane ds Giovanni Manna che nel frattempo arrivi Giuntoli sta guidando tutte le operazioni di calciomercato.

La Juventus sorprende i propri tifosi e dopo il rinnovo di Rabiot è pronta a chiudere anche per Milinkovic Savic, per andare a formare un centrocampo stellare. A svelarlo è Tuttosport.

Lazio: si chiude Milinkovic Savic alla Juve, il prezzo

Milinkovic Savic ha scelto la Juventus ed è pronto a firmare da un momento all’altro. Assalto del club bianconero per gli ultimi dettagli col giocatore e per trovare l’intesa definitiva con la stessa Lazio di Lotito che ora valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro perché in scadenza 2024.