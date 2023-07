Lady Lautaro è tornata: infiamma Milano

Agustina Gandolfo è tornata dalle vacanze, la moglie di Lautaro Martinez torna a regalare spettacolo a Milano: scatto pazzesco

Nel corso delle vacanze estive dei calciatori, come sappiamo, tra le principali protagoniste sui social ci sono state le loro compagne di vita, le cosiddette wags, per le quali il cuore degli ammiratori batte all’unisono. Immagini dal grande fascino che hanno lasciato un segno sul web. In particolar modo, quelle di Agustina Gandolfo, che si conferma tra le bellezze più amate in assoluto tra i giocatori del nostro campionato.

La moglie di Lautaro Martinez, fin dal suo arrivo in Italia al seguito del centravanti dell’Inter, si è fatta apprezzare e ben volere per fascino seducente e incontenibile, ma anche per attitudine genuina e sorridente, sempre disposta a parole al miele nei confronti dei tifosi e di tutto l’ambiente che l’ha da subito accolta come una di famiglia. C’è molto di lei, probabilmente, nella scelta, fin qui, da parte di Lautaro di legarsi ai colori nerazzurri e a Milano. E infatti la famiglia vuole mettere radici, come testimonia l’apertura, avvenuta lo scorso anno, di un ristorante gestito proprio da Agustina in zona Brera.

In questa fase, Agustina riceve ancora più incoraggiamenti del solito, visto che a breve diventerà madre per la seconda volta. Lei e Lautaro, dopo la piccola Nina nata nei primi mesi del 2021, diventeranno genitori di Theo. Nel corso delle sue vacanze, prima in Grecia e poi a Minorca, dopo che la coppia si era sposata poco prima della finale di Champions League, Agustina ha sfoggiato con fierezza ed eleganza il pancione. Confermando la sua bellezza e la sua sensualità anche in gravidanza.

Agustina Gandolfo senza limiti, sensualità esplosiva: “Ma come fai a un mese dal parto?”

Tornata dalle vacanze, Agustina si prepara alle ultime settimane di attesa, prima della nascita del figlio. E a Milano è subito grande festa, con l’ennesimo look da capogiro che non passa inosservato.

Abitino nero da paura, con super scollatura e minigonna praticamente inguinale, per lei sembra quasi non essere cambiato nulla rispetto al solito. E come sempre, like e commenti entusiasti si susseguono sulla sua bacheca. In tanti restano sbalorditi, tra i messaggi, di come Agustina riesca a essere così seducente nonostante tutto. Il milione e mezzo di followers su Instagram non riesce mai a sottrarsi al suo fascino da urlo.