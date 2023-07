Calciomercato: Joao Pedro torna in Serie A, scelta di cuore

Soltanto un anno lontano dall’Italia e può già pensare di fare ritorno. Perché ci sono novità di mercato per quanto riguarda il futuro di Joao Pedro che potrebbe da un momento all’altro fare ritorno nel nostro paese.

Le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il ritorno in Italia del giocatore che ha vissuto i migliori anni della propria carriera giocando per due società molto importanti e storiche.

Il calciatore sembra essersi convinto ora a cambiare in vista del prossimo anno. Perché ci sono diverse situazioni che si stanno vendendo a creare.

Calciomercato Serie A: Joao Pedro torna in Italia

Dopo essere stato acquistato molto giovane dal Palermo poi il giocatore italo brasiliano ha vestito le maglie di diverse società tra Brasile e Portogallo, per poi firmare con il Cagliari che ha puntato su di lui ed è rimasto per 8 anni. Lui ha ricambiato la fiducia e l’amore dell’ambiente diventando capitano e trascinando stagione dopo stagione la squadra a grandi traguardi. Perché la consacrazione definitiva di Joao Pedro è avvenuta proprio a Cagliari dove in questi anni ha svolto un grande lavoro.

In carriera in Serie A ha fatto la differenza Joao Pedro con la maglia del Cagliari, andandosi a conquistare anche la maglia della Nazionale dell’Italia. 71 gol e 20 assist in 218 presenze nel nostro campionato italiano che ora potrebbero nuovamente aumentare questi numeri se dovesse fare ritorno.

Bisognerà capire ora come finirà questa vicenda per quanto riguarda i movimenti di mercato che potrebbero coinvolgere anche lo stesso Joao Pedro in Italia, dove diverse squadre di Serie A possono muoversi per piazzare il colpo e riportarlo nel nostro paese dopo una stagione in Turchia.

Serie A: Joao Pedro tra Lazio e Lecce

Joao Pedro può tornare in Italia e giocare in Serie A di nuovo dopo una sola stagione al Fenerbahce. Il classe 1992 è stato accostato al Lecce come parziale contropartita nell’operazione Hjulmand e anche alla Lazio.

Viste le regole sui giocatori stranieri in rosa, ora il Fenerbahce deve cedere e sta penando di iniziare proprio con Joao Pedro che viene spinto sempre di più verso il campionato italiano di Serie A dopo una stagione in Turchia con 28 presenze totali con 5 gol e 1 assist.

Calciomercato: Joao Pedro al Cagliari, scelta di cuore

Pare che anche il Cagliari possa pensare di riprendere Joao Pedro in rosa in vista della prossima stagione. Per questo motivo il giocatore adesso sta prendendo tempo e valuterà con calma la scelta definitiva da fare. Qualsiasi offerta arriverà non potrà essere considerata migliore di un possibile ritorno al Cagliari per Joao Pedro, che lì ha lasciato il cuore.