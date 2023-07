Juventus, il primo regalo di Giuntoli: affare da oltre 50 milioni

La Juventus ha deciso di cambiare il volto alla squadra e dare il via alle prime mosse di calciomercato di grande livello.

La volontà del club bianconero è quella di tornare subito in cima alla Serie A e grande in Europa dopo due stagioni di basso livello. Con Allegri si è deciso di rivoluzionare la Juve e dare il via ad un cambiamento radicale. Il cambio in dirigenza ha portato volti nuovi ed esperti a riformare completamente la Juventus e ora Giuntoli è pronto a portare il primo regalo ai bianconeri.

Il calciomercato della Juventus sarà fatto di colpi intelligenti e oculati. I bianconeri vogliono assolutamente migliorare la rosa ed evitare di terminare anche la prossima stagione senza titoli e senza l’Europa che conta.

Calciomercato Juventus: primo regalo di Giuntoli

Il calciomercato estivo vede la Juventus tra le protagoniste principali della nuova stagione. I bianconeri hanno un lavoro enorme da portare avanti, visto che le ultime stagioni hanno creato tanti disagi e tante difficoltà. Senza trofei è difficile continuare a gestire una rosa con molti campioni e allora si è iniziato a cambiare dalla dirigenza.

Con Cristiano Giuntoli la situazione sta già iniziando a cambiare e intorno al mondo bianconero ruotano nomi di grande spessore. La Juve con ogni probabilità non giocherà in Europa nella prossima stagione e utilizzerà il 2023-24 per riassestare tutto e ripartire alla grande.

Il primo regalo di calciomercato di Giuntoli alla Juventus è la stella olandese. Massimiliano Allegri è già pronto ad iniziare la nuova stagione e si aspetta qualche nome di grande livello.

Juventus, tutto su Koopmeiners per la mediana

La Juventus sta studiando il colpo Teun Koopmeiners per il centrocampo. I bianconeri intendono migliorare la mediana con nomi di primo livello e stanno pensando di strappare il tuttofare olandese all’Atalanta. Nell’ultima stagione ha dimostrato di poter essere decisivo ad alte quote e la Juve lo vuole per ripartire.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juve va a farsi spenti su Koopmeiners. La società piemontese ha perso l’occasione di puntare su Sergej Milinkovic-Savic, ora sempre più vicino all’Arabia Saudita, e sta cercando le alternative di lusso.

L’affare Koopmeiners è complesso da chiudere perché l’Atalanta ha richieste economiche molto alte che potrebbero cozzare con il nuovo modo di fare mercato che vuole intraprendere la Juventus.

Koopmeiners-Juventus: affare da 60 milioni

La Juventus pensa a Koopmeiners. I bianconeri vogliono migliorare la mediana e stanno valutando il colpo olandese ma l’Atalanta chiede non meno di 40 milioni per poter intavolare una trattativa.

La Juve ha intenzione di offrire un quinquennale da 4 milioni a stagione e le cifre totali, dunque, si aggirerebbero introno ai 60 milioni totali. Giuntoli non perde tempo e va all’assalto: i prossimi giorni saranno decisvi per chiudere l’affare.