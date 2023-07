Addio Juve, affare fatto: va alla Fiorentina

Affare in via di definizione, addio alla Juventus: Giuntoli resta deluso ed il calciatore se ne va alla Fiorentina.

Momento particolare per il calciomercato della Juventus. Le prime uscite sono arrivate con gli svincoli, con il “sacrificio” in particolare di Juan Cuadrado, e anche la questione rinnovi ha portato un risultato importante con il prolungamento per Rabiot. Sul fronte entrate, invece, per ora si registra solo l’arrivo a zero euro di Timothy Weah, l’esterno che prenderà il posto proprio di Cuadrado.

L’ufficialità di Cristiano Giuntoli, comunque, contribuirà sensibilmente ad accelerare i movimenti in casa bianconera. Sicuramente alcune trattative erano comunque in piedi da un po’, essendo state ereditate dalla dirigenza precedente. Idee e calciatori interessanti, alcuni dei quali sono sicuramente anche nelle corde del nuovo ds, che quindi potrebbe presto riavviare alcuni discorsi. Ma bisogna fare in fretta, altrimenti si rischia di perdere occasioni succose.

Se i soldi dovranno arrivare dalle cessioni, allora si rischia di fare tardi. Alcuni pupilli di Massimiliano Allegri potrebbero finire altrove, lasciando poi la Juve a ricorrere ad un piano B per diversi ruoli ancora da coprire. Un calciatore spesso accostato ai bianconeri da almeno un anno è il difensore ventiduenne, Fabiano Parisi, che lo stesso Giuntoli aveva seguito a più riprese anche quando era ancora il ds del Napoli.

Juve, addio Parisi: va alla Fiorentina

L’esterno basso dell’Under 21 è considerato da diverso tempo uno dei giovani calciatori più interessanti dal panorama italiano ed ora infatti sembra che l’Empoli possa finalmente monetizzare col suo cartellino. Dopo aver giocato in Serie D e C con l’Avellino, Parisi è passato ai toscani e dalla Serie B è salito in A nel 2021. In massima serie adesso vanta 58 presenze, ma non sarà la Juventus a portarlo a casa dopo tanti mesi di forte interesse.

Già, perché nel frattempo c’è un’altra squadra che si è decisamente fiondata su di lui, impostando una trattativa piuttosto concreta che potrebbe presto portarlo a cambiare maglia, ma non regione. Perché a puntare forte su Fabiano Parisi è la Fiorentina, che ha già presentato un’offerta all’Empoli e sarebbe anche molto vicina a chiudere l’affare.

Rocco Commisso sarebbe disposto a spendere per lui oltre 10 milioni di euro, e questa cifra a quanto pare si avvicina parecchio alla valutazione degli empolesi, che parte dai 15 milioni e che quindi è aperta ad una trattativa. Sarebbe una plusvalenza importante visto che l’Empoli solo tre anni fa lo ha preso per 450mila euro dall’Avellino.

Insomma, l’affare sembra essere indirizzato verso una conclusione positiva, ma non è detto che non possano esserci complicazioni nella trattativa. Solo in quel caso ci potrebbe allora essere il rischio che un’altra squadra si metta in mezzo tra la Viola ed il giovane esterno basso, e lì potrebbe tornare in corsa anche la Juve di Giuntoli.