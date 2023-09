Messi shock: i tifosi tremano

La rivelazione fatta da Messi a Lorenzo Insigne fa tremare i tifosi dell’Inter Miami (e non solo). Ecco cosa ha detto.

Nonostante Lionel Messi abbia salutato da tempo l’Europa, la sua esperienza in terra americana viene seguita con molta attenzione e sono molti che sperano un giorno un ritorno dello stesso argentino.

Ma in queste ultime ore sui social sta facendo il giro di una rivelazione che Messi ha fatto a Lorenzo Insigne durante una partita. Parole che fanno tremare i tifosi e per questo motivo vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Ma di certo per l’argentino non si prospetta un periodo assolutamente semplice.

Messi shock: la rivelazione ad Insigne

L’arrivo di Messi in MLS ha portato il campionato americano ad avere un balzo importante sia per quanto riguarda sia gli introiti che il seguito in tutto il mondo. Naturalmente ora c’è preoccupazione per le sue condizioni fisiche. E’ stato direttamente l’argentino a confermare il problema e nei prossimi giorni si sapranno i tempi di recupero. La preoccupazione è che se gli infortuni dovessero continuare, lo stesso calciatore potrebbe prendere la decisione di lasciare per iniziare una nuova esperienza magari da dirigente o da calciatore.

Come ammesso dallo stesso Messi a Insigne, l’infortunio accusato in questa amichevole contro il Toronto riguarda la caviglia. Per il momento non si sa altro considerando che il calciatore nelle prossime ore si sottoporrà a tutti i controlli del caso per valutare meglio le sue condizioni. Di certo la notizia fa tremare i tifosi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro anche sui tempi di recupero.

Il calciatore è uscito dal campo sulle sue gambe e questo lascia ben sperare e per questo motivo non sono attesi tempi di recupero molto lunghi. Ma naturalmente c’è un po’ di tensione e vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.

Infortunio Messi: le sue condizioni

Al momento, come detto prima, non si hanno delle certezze sulle condizioni di Messi. L’infortunio riguarda la caviglia e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente più chiaro.

La speranza naturalmente è quella di vederlo in campo il prima possibile, ma vedremo cosa succederà e quali saranno i risultati degli stessi esami.