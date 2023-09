Tegola Juventus, infortunio in nazionale: le condizioni

La Juventus è la seconda vittima di questa sosta settembrina delle nazionali in Serie A. La Vecchia Signora, così come il Milan, ha infatti perso per infortunio uno dei suoi titolari.

Al momento ancora nulla di ufficiale è giunto dallo staff medico della nazionale in merito alle condizioni del bianconero, ma le sensazioni non sono per nulla positive, considerato il fatto che il giocatore non è nuovo a problemi fisici del genere.

Ovviamente le sue condizioni verrano monitorate nelle prossime ore, ma dalle parti della Continassa si sarebbe diffusa inevitabilmente un pò di preoccupazione, figlia di una passata stagione dove il giocatore è stato più tempo fermo in infermeria che in campo.

Infortunio in nazionale, la Juventus trema: le ultime

La stagione è appena incominciata, ma piano piano l’infermeria della Continassa si starebbe iniziando a riempire, non smentendo il trend negativo già avuto nella passata stagione. Prima Szczesny, poi Pogba, ora invece è toccato ad un altro dei titolari inamovibili della formazione di Massimiliano Allegri.

Inutile dire che in casa Juventus, non appena ricevuta la notizia, si è subito temuto il peggio, visto e considerato, come anticipato, che il giocatore non è nuovo ad infortuni del genere. Ovviamente le sue condizioni nelle prossime ore verrano rivalutate dallo staff medico della nazionale che potrà solo a seguito di esami specifici dare un quadro preciso della situazione alla Vecchia Signora, che dal canto suo spera ovviamente che non possa trattarsi di nulla di particolarmente grave.

Stando dunque a quanto riportato da Goal.com e da Il Corriere dello Sport, Federico Chiesa si è nuovamente fermato a causa di un infortunio. L’esterno della Juventus, ora a Coverciano con la (nuova) nazionale di Spalletti, ha patito un problema di natura muscolare, che potrebbe anche costringerlo a lasciare il ritiro nei prossimi giorni e tornare a Torino.

Juventus, infortunio Chiesa: le condizioni del 7 bianconero

Dopo un inizio di stagione importante in maglia Juventus, Federico Chiesa aveva intenzione di dire la sua anche con la maglia della nazionale, peccato che un infortunio muscolare ha impedito al 7 bianconero di riuscire nel suo intendo.

Più nello specifico, stando a quanto riportato sia da Goal.com che da Il Corriere dello Sport, ciò che avrebbe fermato Federico Chiesa sarebbe stato un fastidio all’adduttore, di entità lieve ma che non è assolutamente da sottovalutare. Lo staff medico della Juventus, a fronte di questo, è in costante contatto con quello della nazionale per ricevere il prima possibile aggiornamenti sulle condizioni del suo giocatore, anche per capire la reale entità di questo (ennesimo) problema fisico di Chiesa.

Italia-Macedonia, Chiesa verso il forfait: Juve in ansia

Con questo infortunio, o meglio fastidio, muscolare Federico Chiesa potrebbe saltare la sfida di domani sera contro la Macedonia. Una notizia che spiazza non solo i tifosi della Juventus, ora in ansia per le condizioni del loro giocatore, ma anche lo stesso ct della nazionale Luciano Spalletti, che già aveva immaginato un tridente d’attacco con lo juventino punta di diamante.

Ora ci saranno da cambiare leggermente le carte in tavola, con la Juventus che spera di vedere in campo Chiesa nel prossimo impegno della nazionale, sennò c’è da iniziare a preoccuparsi seriamente.