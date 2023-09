Bomba Napoli: ecco dove giocheranno Kvara ed Osimhen, l’annuncio

Victor Osimehn e Kvicha Kvaratskhelia sono sicuramente due dei giocatori più iconici dello scudetto vinto dal Napoli nella passata stagione. Dopo essersi messi in mostra con prestazioni da top player, nel corso di questa estate si è parlato tanto della possibilità di vedere entrambi lontani dal club azzurro e dalla Serie A.

Voci che neanche con la fine del calciomercato si sono placate, ma è conseguenza naturale considerato il fatto che si sta parlando di due giocatori nominati addirittura al pallone d’Oro. Un riconoscimento non da poco, ma che fa decisamente paura ai tifosi del Napoli, consapevoli che presto potrebbero vedere andare via i due giocatori.

Nei prossimi mesi ci sarà tanto di cui parlare, ma nelle scorse ore, con un annuncio importante, sarebbe già stato messo un punto alla faccenda svelando dove Osimhen e Kvaratkshelia giocheranno.

Futuro Osimhen e Kvara: non ci sono dubbio, l’annuncio

Importanti e clamorose novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli con le gesta di questi due giocatori ha conquistato l’Italia, ed inevitabilmente punta a conquistare anche l’Europa.

Il timore è che però la coppia del gol possa non essere più parte centrale del progetto tecnico dei campioni d’Italia nella prossima stagione, visto e considerato che nel corso della scorsa estate si è parlato tanto della possibilità per entrambi, ma soprattutto di Osimhen, di lasciare Napoli. Contro ogni pronostico, alla fine, sia il bomber nigeriano che Kvaratskhelia sono rimasti in azzurro, ma le voci in merito al loro futuro non si placano di certo.

In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, infatti, Salvatore Bagni non si è riuscito a trattenere dal parlare dei due gioielli del Napoli, elogiandoli e dando un indizio importante in merito al loro futuro prossimo. Ai microfoni della rosea, infatti, il direttore sportivo italiano ha detto: “Cosa ne sarà di Kvara ed Osimhen? Sono certo che nessuno dei due andrà a giocare in Arabia Saudita“.

Napoli, niente Arabia per Kvara ed Osi secondo Bagni: l’alternativa è scontata

L’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni, oggi direttore sportivo, ha svelato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport che Osimhen e Kvaratskhelia non finiranno a giocare in Arabia Saudita, almeno secondo lui.

Le alternative per i due giocatori azzurri sono però scontate, visto che si parlerebbe, ovviamente, di top club. Concludendo su questo argomento Bagni ha infatti detto: “Osimhen è un attaccante puro, non mi vengono in mente giocatori del suo livello, esclusi Haaland e Lewandowski. Vale fra i 130 ed i 150 milioni di euro, e non mi meraviglierei se dovesse andare in qualche big mondiale. Kvara invece? Stesso destino dell’amico, soltanto per può essere valutato attorno ai 100 milioni di euro”.

Napoli, Bagni su Garcia: “Ha bisogno di tempo”

Dopo aver detto la sua su Osimhen e Kvaratskhelia, Salvatore Bagni ha anche fatto un analisi sul neo allenatore del Napoli Rudi Garcia, parlando così ai microfoni della rosea: “Il francese ha bisogno di tempo, è troppo affrettato fare già dei paragoni con Spalletti. Fossi in lui cambierei poco e nulla, ma lo scudetto passa per molti fattori che Rudi conosce benissimo”.