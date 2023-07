Serie A, cambio improvviso: incontro immediato con il presidente

La Serie A è ancora al centro di numerosi cambiamenti che possono stravolgere l’inizio della prossima stagione: ora è previsto un incontro.

Anche gli allenatori sono ancora sotto la lente di ingrandimento delle rispettive società per capire come e se sarà possibile progettare il futuro insieme. Alcune situazioni sono ancora irrisolte e anche il calciomercato potrebbe giocare una parte molto importante nelle decisioni finali. Molti allenatori si accontenteranno delle scelte della società e tanti altri, invece, rischiano anche di dirsi addio.

In Serie A sono da monitorare diverse situazioni, anche di allenatori importanti che non sono ben saldi sulle rispettive panchine. Presto ci sarà un incontro con la società per stabilire il futuro.

Serie A, allenatore sotto osservazione: cosa cambia

La Serie A è campo minato per allenatori, società e calciatori. Il calcio italiano è in continua evoluzione e anche i presidenti spesso decidono di cambiare a campionato in corso o a volte prima di iniziare, per avere un focus preciso su tutti gli obiettivi. Anche la nuova stagione sta iniziando in questo modo, con allenatori in bilico prima ancora di scendere in campo con le rispettive squadre.

Il calcio è fatto anche di rapporti umani, oltre che professionali, e molto spesso si preferisce intraprendere nuove strade proprio per evitare “fallimenti” sportivi e ambienti poco felici.

È il caso che si sta verificando anche in Serie A con un incontro chiarificatore tra allenatore e società che deciderà definitivamente il futuro delle due parti in causa.

Bologna, quale futuro per Thiago Motta?

Il Bologna ha fatto grandissimi passi in avanti affidandosi a Thiago Motta. Nella scorsa stagione il tecnico italo-brasiliano è stato uno dei migliori della Serie A, prendendo il club felsineo alla settima giornata e portandolo al nono posto e a pochissimi punti dalla qualificazione in Europa.

Il profilo di Thiago Motta piace tantissimo alle big del nostro campionato e a quelle europee che hanno pensato a lui per un cambio di progetto tecnico. Nelle ultime settimane si è parlato spesso del futuro dell’allenatore italo-brasiliano e ora si tornerà a farlo in maniera anche più accurata.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Bologna vuole trattenere Thiago Motta per questa stagione e anche per il futuro. Joey Saputo e l’amministratore delegato Fenucci, presto avranno un incontro con il mister per decidere se continuare insieme anche nelle prossime stagioni.

Rinnovo Thiago Motta: firma con una clausola?

Thiago Motta è uno dei giovani allenatori in ascesa in Italia e in Europa: il suo profilo piace a molte big che hanno provato a strapparlo al Bologna. Il club se lo è tenuto stretto e lo stesso ha voluto fare il tecnico, conscio che dalla prossima stagione potrebbero esserci offerte ancora più allettanti.

Presto ci sarà un incontro tra la dirigenza del Bologna e Thiago Motta per discutere del rinnovo di contratto. E si può prevedere anche l’inserimento di una clausola rescissoria, per liberarsi dal club a fine stagione. Si valuterà anche a un adeguamento dell’ingaggio del tecnico, che ad oggi si attesta sui 2 milioni di euro, staff compreso.