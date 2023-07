Juventus, infortunio e tegola: non parte per la tournée, le condizioni

Si teme circa l’esclusione a causa dell’infortunio, perché il giocatore praticamente non partirà per la tournée dopo il problema riscontrato.

Massimiliano Allegri non lo avrà a disposizione e la Juventus, dal J-Medical, vuole vederci chiaro sul problema che ha riguardato uno dei titolarissimi e punto fermo dell’undici del tecnico livornese, out dalle scelte a causa dell’infortunio.

A stretto contatto sia con l’area dirigenziale, che con quella dello staff tecnico e medico, tutti hanno preso la comune decisione di andare verso la permanenza del giocatore alla Continassa, senza partire per la tournée della quale sarà protagonista la Juventus in questo precampionato, a un mese dallo start del campionato di Serie A 2023/2024.

Juventus, escluso dalla tournée a causa di un infortunio: la notizia

È stato escluso nella tournée negli USA uno dei titolarissimi della Juventus di Max Allegri, punto fondamentale dell’organico dei bianconeri.

In questo momento di preparazione, per quelle che saranno le amichevoli oltreoceano del club bianconero, Allegri dovrà fare a meno di un tassello fondamentale. E c’è apprensione attorno a lui, tant’è che mentre la Juventus svolgerà i suoi allenamenti negli Stati Uniti e le amichevoli, lui sarà in disparte, a Torino, per lavorare sul suo recupero.

Adrien Rabiot è stato escluso dalla tournée della Juventus a causa di un infortunio. Un problema, sul quale vogliono vederci chiaro dal J-Medical.

Juventus, infortunio Rabiot: le condizioni

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, Adrien Rabiot non è partito per la tournée negli USA, a causa di un infortunio al polpaccio.

Un problema muscolare, da monitorare giorno per giorno, che lo stesso centrocampista francese si starebbe portando dietro dalle sfide con la sua Nazionale del post-campionato. Resterà a Torino e il suo obiettivo è quello di recuperare, per farsi poi trovare pronto quando la Juventus si avvicinerà ai primi impegni ufficiali che vivrà nella stagione 2023/2024.

Juventus, i tempi di recupero per Rabiot: la notizia anche su un altro infortunio

I tempi di recupero dall’infortunio di Rabiot possono essere smaltiti nel corso delle prossime settimane perché, proprio non partendo per gli USA, il centrocampista fresco di rinnovo avrà modo di recuperare un passo per volta. Destino analogo per un altro calciatore finito KO e che sta recuperando. Kaio Jorge, giovane centravanti brasiliano, sarà messo a disposizione della Juventus Next Gen per gli impegni che riguardano il club bianconero.