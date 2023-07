Il PSG ha deciso, via libera: super colpo in Serie A

E’ arrivato il via libera da parte del PSG per l’approdo in Serie A del suo top player: tutti i dettagli dell’operazione

Il PSG ha deciso di affidare la propria panchina a Luis Enrique, che come affermato da Al-Khelaifi avrà pieni poteri sul mercato. Sono già arrivati giocatori di altissimo profilo, come per esempio Ugarte e Lucas Hernandez.

Ma la voglia del Paris è quella di rivoluzionare la rosa, non a caso hanno già lasciato Messi e Sergio Ramos a parametro zero. Non sono gli unici, perché un altro big che potrebbe andar via è Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese l’anno scorso era un obiettivo del Milan, ma l’affare non si è concretizzato. E’ andato proprio al PSG, dove complice alcuni problemi muscolari ha collezionato solo 905′ in tutte le competizioni, per un totale di 27 presenze con 2 gol segnati.

La sua avventura nel club parigino è già finita, Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Il treno Milan è passato, ma il futuro di Renato Sanches può essere ugualmente in Serie A: ci pensa seriamente la Roma dopo le trattative saltate per Frattesi e Sabitzer. Un colpo importante per il centrocampo di Mourinho, che ha perso Wijnaldum tornato dal prestito proprio al PSG.

Via libera del PSG per Renato Sanches alla Roma

Il PSG ha dato il suo sì per il passaggio di Renato Sanches alla Roma. L’operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con ingaggio del centrocampista portoghese che ammonta a 6 milioni di euro netti pagati in parte dal Paris. Il giocatore era già stato proposto a Tiago Pinto qualche mese fa, che lo aveva messo in stand by visti gli interessi concreti per Frattesi e Sabitzer.

Le condizioni del colpo Renato Sanches sono molto simili a quelle dell’arrivo di Wijnaldum l’anno scorso. I rapporti col PSG sono molto buoni, ma la speranza di Mourinho è che il centrocampista portoghese non abbia gli stessi problemi fisici. Tuttavia, la scorsa stagione gli infortuni all’adduttore e alla coscia gli hanno permesso di giocare soltanto 6 partite da titolare in Ligue 1.

L’obiettivo della Roma della prossima stagione sarà senza dubbio la qualificazione in Champions League. Sarà l’ultimo anno di Mourinho, e tre stagioni senza finire mai nei primi quattro posti sono troppe per l’entusiasmo dei tifosi giallorossi per lo Special One e le varie sessioni di mercato condotte. In questo senso, Renato Sanches potrà dare una grande mano.