Infortunio Juventus, i bianconeri cambiano il mercato: ecco il sostituto

L’infortunio alla Juventus cambia il mercato, il sostituto del calciatore è già stato definito.

Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di domani, parlerà in conferenza stampa e chiarirà quella che è la situazione legata all’infortunio del calciatore dei bianconeri che già nel match che affronterà la Juventus all’Allianz Stadium contro il Bologna, potrebbero far a meno del proprio calciatore.

Un problema a quanto pare non da poco e, uno dei principali quotidiani italiani ha svelato chi sarà a sostituirlo, con un nome che arriva dopo che lo stesso calciatore è stato protagonista assoluto dei rumors di calciomercato.

Infortunio Juventus, le condizioni del calciatore: out a Bologna?

Out a Bologna probabilmente, a causa dell’infortunio che lo vede protagonista. Ma la Juventus farà chiarezza nella conferenza stampa non appena Max Allegri svelerà qualcuno dei suoi calciatori tra i titolari per il match allo Juventus Stadium contro il Bologna.

Potrebbe svelare le condizioni appunto di uno dei suoi calciatori che, negli ultimi giorni alla Continassa, si è fermato per un leggero problema legato ad una botta subita.

Parliamo di Dusan Vlahovic che si è fermato in allenamento a causa di un infortunio. Un problema, quello per il serbo, che andrebbe a cambiare anche il mercato ora che mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato.

Juventus, infortunio Vlahovic: scelto già il sostituto

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il problema di Dusan Vlahovic legato al suo infortunio, nonostante la lieve entità del problema, cambierebbe il mercato nel finale di questa estate.

Perché c’è un calciatore in avanti che stava trovando passi importanti verso la cessione e non erano mancati gli accostamenti anche ad alcune rivali in Serie A. Moise Kean piaceva a Milan e Roma ma adesso, con il problema legato a Vlahovic, resterà in bianconero e sarà probabilmente lui uno dei candidati per una maglia da titolare contro il Bologna nel match d’esordio allo Juventus Stadium contro i felsinei nel pomeriggio di domenica.

Ultime Juventus, scalpita Kean: la probabile formazione

Scalpita Moise Kean, che vuole essere protagonista ed esserlo ancora con la Juventus. Secondo quelle che sono le probabili formazioni, in coppia con Chiesa potrebbe infatti vedersi Moise Kean, ma solo se dovessero essere confermate le notizie sull’infortunio di Vlahovic, che era ben partito nella prima giornata di campionato contro l’Udinese. Per il resto, nello scacchiere di Allegri, sembra essere confermata in toto la formazione dei bianconeri con Paul Pogba pure che vuole trovare il suo esordio in questo campionato.