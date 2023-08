Addio Juventus, spunta il “patto” col giocatore: la notizia

Spunta il “patto” col giocatore, Cristiano Giuntoli ha strappato un accordo in merito col calciatore che è protagonista dei rumors di calciomercato in questi giorni finale della sessione estiva.

Una decisione ben precisa in merito a quanto accadrà dopo le voci che lo hanno prima accostato al calcio dell’Inghilterra e poi anche a diversi top club italiani, che avevano dalla loro la possibilità di offrirgli un posto in Champions League.

Al vaglio, una super offerta con cifre importanti che avrebbe permesso di trovare un accordo con la Juventus per quello che è il futuro di uno dei calciatori più importanti dell’intero organico bianconero. A coordinare il tutto, il nuovo dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli.

Juventus, spunta il “patto”: futuro lontano dai bianconeri

Futuro lontano dai bianconeri, secondo quello che è il “patto” che Giuntoli avrebbe strappato, nell’accordo per l’addio alla Juventus.

Uno di quei calciatori che ha ben iniziato l’annata con la Juventus, nella sfida giocata alla Udinese Arena nella prima giornata di campionato in Serie A, non esclude comunque il proprio addio.

Secondo quanto riferito questa mattina, infatti, di fronte ad un’eventuale importante proposta economica in arrivo dalla Juventus, Chiesa direbbe addio ai bianconeri. Una notizia svelata stamattina, con uno dei principali quotidiani italiani che ha svelato i dettagli dell’accordo sull’ipotetico addio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, addio Chiesa: è stato fatto un accordo con Giuntoli

Sarebbe stato fatto un accordo con Cristiano Giuntoli, per il futuro di Federico Chiesa, che potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nella propria edizione odierna, Chiesa avrebbe già fatto un “patto” con Giuntoli, secondo il quale di fronte ad un’importante proposta da parte di uno dei migliori d’Europa, i bianconeri lo lasceranno partire.

Chiesa vuole riportare sì la Juventus in alto, ma non ad ogni costo. E ciò vuol dire che se Chiesa dovesse effettivamente incappare in un’occasione di calciomercato più unica che rara, malgrado gli accordi contrattuali con la Juve, vorrà sentirsi libero di trasferirsi.

Ultime su Chiesa: le cifre del possibile addio

La volontà dunque è quella sì di restare alla Juventus, ma non se dovessero arrivare proposte importanti. Federico Chiesa con una concorrenza italiana probabilmente non saluterà la Juventus, nel senso che in Italia la sua priorità resta la Juventus e il potenziale trasferimento al Napoli, così come al Milan o all’Inter, non gli interessano. Al contrario però, di fronte ad una proposta da Manchester City, Liverpool o chicchessia in Premier League o tra le top del calcio d’Europa, le cose andrebbero a cambiare. E con la Juventus avrebbe trovato un patto, con Cristiano Giuntoli che ha trovato sin da subito il feeling con i suoi calciatori. La Juventus non si metterà da ostacolo di fronte alle volontà di Chiesa e, con 70-80 milioni alla Juve – trovando il rinnovo prima -, i bianconeri lo lascerebbero partire.