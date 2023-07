Napoli, Osimhen e Kvara: ADL svela l’addio

Presentazione della nuova maglia della SSC Napoli in vista del 2024 con lo stemma dei Campioni d’Italia. Ma chi indosserà questa maglia tra i talenti in rosa, ci saranno ancora Osimhen e Kvaratskhelia?

E’ questa la domanda che si fanno tra i tanti tifosi del Napoli in vista del prossimo anno ed è questa la domanda he è arrivata da parte dei giornalisti al presidente De Laurentiis in vista di quella che è stata la presentazione della nuova maglia del Napoli.

Il numero uno del club azzurro è intervenuto per parlare anche delle mosse di calciomercato che ci saranno in vista della prossima stagione. Tante possibilità e cambiamenti in arrivo.

Napoli: annuncio di De Laurentiis su Osimhen e Kvara

Alla presentazione delle nuove maglie il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto ribadire il concetto. Perché il numero uno ha parlato delle possibili cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia per il futuro: “Abbiamo scovato talenti come Osi e Kvara, continueremo così in futuro. Indosseranno la maglia del Napoli, Osi la indosserà questa nuova il prossimo anno a meno che non arrivino offerte irrinunciabili come già detto”.