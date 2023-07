Juventus, intreccio di mercato con il Milan: pronto il tradimento

Le big di Serie A stanno iniziando a darsi battaglia sul calciomercato e ora c’è un clamoroso intreccio che riguarda Juventus e Milan.

I bianconeri e i rossoneri intendono migliorare le rispettive rose per tornare ad essere competitivi a livelli altissimi nella prossima stagione. Le scelte societarie sono ormai già organizzate e potrebbero esserci delle sorprese importanti. Entrambe hanno avviato una politica di spending review per risanare pian piano i bilanci e rientrare nelle spese.

Il calciomerato di Juventus e Milan è più intrecciato che mai, con molti colpi che potrebbero sfumare da una parte e dall’altra per scegliere nuove destinazioni.

Calciomercato Juventus: intreccio con il Milan

La Juventus ha avviato un processo di cambiamento radicale, in squadra e in dirigenza. L’arrivo di Cristiano Giuntoli è ormai certo, con gli annunci ufficiali che non sono ancora arrivati ma che potrebbero essere confermati nelle prossime ore. E l’ex direttore sportivo del Napoli ha già in mente il piano per migliorare la Juve.

La Juventus non intende continuare a spendere cifre esorbitanti per migliorare la rosa e ha intenzione di puntare anche a qualche colpo a parametro zero. Sarà fondamentale, però, seguire pedissequamente anche le volontà di Allegri che, ora, ha intenzione di riportare la Jvue ai primi piani del calcio italiano ed europeo.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra Juventus e Milan è in corso un intreccio molto particolare che potrebbe beffare il tecnico.

Calciomercato Juventus: il nome per la trequarti è Kamada

La Juventus piomba su Daichi Kamada. I bianconeri stanno cercando un fantasista e hanno messo nel mirino il talento giapponese che si è lilberato dall’Eintracht Francoforte ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Dopo la Bundesliga può provare un altro campionato di primo livello in Europa e ora ci sono i bianconeri in pole position per prenderlo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus sta cercando un nuovo “numero 10”. Allegri ha intenzione di iniziare la nuova stagione con un nuovo asset tecnico-tattico e ha chiesto un fantasista a Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore della Juve andrà, dunque, a contattare gli agenti del nipponico per capire la fattibilità dell’affare.

Kamada piace anche al Milan ma al momento l’affare è bloccato. I rossoneri sembrano avere altre priorità e la Juve intende inserirsi in questa fase di stallo.

Kamada tra Juventus e Milan: è il colpaccio a zero

Kamada diviso tra Milan e Juventus. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti più che frequenti con la società rossonera ed è stato raggiunto un accordo di massima che, però, non è ancora stato formalizzato.

La Juventus potrebbe tentare lo strappo finale e lo stesso Kamada potrebbe decidersi a “tradire” la parola data al Milan per firmare con i bianconeri. Vuole un progetto più importante e ha tanta voglia di mettersi in gioco in Serie A.