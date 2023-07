Straripante in costume: Paola Di Benedetto lascia tutti senza fiato

Paola Di Benedetto nelle sue pose in costume non poteva non attirare l’attenzione: l’estate si infiamma come non mai

Fin dai tempi in cui ha rubato la scena, anni fa, a Ciao Darwin, come una delle Madre Natura più seducenti e irresistibili di sempre, Paola Di Benedetto si è affermata come una delle bellezze nostrane di riferimento. E in questi anni ha raggiunto una notorietà considerevole, con un fascino che ha conquistato sempre di più il nostro cuore.

Paola è una modella di grido, che posa per svariati brand prestigiosi e fa da testimonial pubblicitaria sempre più richiesta. Presentatrice televisiva e radiofonica di grande classe e bravura, non passa inosservata per una bellezza che al tempo stesso è acqua e sapone e dall’esplosività conturbante. Chi la segue da tempo su Instagram ne sa qualcosa.

Sul popolare social network, Paola continua a raccogliere consensi e fan in gran numero. Presto, potrebbe toccare quota un milione e 800 mila followers. Gli scatti dell’ex vincitrice del Grande Fratello Vip sono uno spettacolo davvero difficile da ignorare. E naturalmente, nell’estate 2023, saranno tra i più cliccati.

Paola Di Benedetto gioca a fare la sirena in barca: bikini incontenibile, si resta a bocca aperta

Paola si divide tra impegni di lavoro e qualche momento di relax, per i quali, di recente, ha scelto il Golfo di Napoli, dividendosi tra Capri e Ischia. Le immagini in riva al mare hanno lasciato inevitabilmente il segno.

Ancora una volta, in costume Paola è a dir poco sconvolgente. Una posa da sirena in barca che ci consente di ammirare in ogni dettaglio la perfezione della sua silhouette, in particolar modo la scollatura che fatica a essere contenuta dal bikini. Una visione che fa innamorare al primo colpo e fa strage di cuori.

I like si sprecano, i commenti altrettanto, anche perché, in ambito gossiparo, Paola sta facendo molto parlare di sé per quella che sembra essere la sua nuova frequentazione. I rumors dei bene informati riferiscono infatti che la Di Benedetto sarebbe la nuova fiamma di Raoul Bellanova, l’ex esterno dell’Inter, appena tornato a casa dall’Europeo Under 21 e nuovo acquisto del Torino.

Una notizia che sta circolando sempre di più, con più di qualcuno che commenta in maniera ironica: “Potevo accettarlo con tutti, ma con Bellanova no, dai”. Qualcosa ci dice che i tanti “gelosoni” dei social avrebbero commentato allo stesso modo qualunque fosse stato il nuovo partner della bella Paola.