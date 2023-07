Milan, niente Morata: Moncada ha scelto il nuovo bomber

Nelle ultime settimane il nome di Morata sembrava essere quello più accreditato per rinforzare l’attacco del Milan in questo calciomercato, ma Moncada ha deciso di stupire tutti abbandonando la pista che portava allo spagnolo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nuovo direttore sportivo del Milan avrebbe messo gli occhi su un altro bomber europeo, che per caratteristiche rappresenta essere l’identikit dell’attaccante perfetto da andare ad inserire all’interno degli schemi della formazione di Stefano Pioli.

Avendo una certa nomea, ovviamente, sul giocatore c’è la forte concorrenza anche di altri top club europei, ma il Milan è fiducioso di poter sfruttare a proprio favore il blasone, la storia, ma soprattutto il suo progetto tecnico per convincere il ragazzo ad accettare il rossonero a discapito di altre destinazioni.

Calciomercato Milan, niente Morata: Moncada ha scelto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che rappresenta essere una delle società più attive su questo fronte in Serie A. Dopo Loftus-Cheek, infatti, i rossoneri hanno ancora tanto da fare in questa sessione, soprattutto in attacco, visto che il solo Olivier Giroud a 36 anni suonati non può reggere ancora, e da solo, il peso dell’offensiva della formazione di Stefano Pioli.

Nel corso di questi giorni il nome più caldo accostato al Milan è stato quello di Alvaro Morata, con il cui entourage in settimane i dirigenti rossoneri hanno comunque organizzato un incontro prettamente esplorativo, ma a quanto pare l’attenzione di Moncada e Furlani si sarebbe posata su un altro rapace d’aria dei cinque principali campionati europei che, stando alle ultime notizie, avrebbe scalato la lista nelle preferenze del Milan, pronto ad impensierire la folta concorrenza che si è creata in questi mesi per il giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da Relevo, il Milan si sarebbe prepotentemente iscritto alla corsa per Alexander Sorloth in questo calciomercato, attaccante norvegese della Real Sociedad, il cui cartellino, però, appartiene al RedBull Lipsia, da sempre bottega abbastanza cara.

Il Milan pensa a Sorloth per l’attacco: il Lipsia fissa il prezzo

Il Milan ha messo nel mirino Alexander Sorloth per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato, bomber classe ’95 del RedBull Lipsia. In Germania, però, il norvegese ha vita breve, visto che il club del sodalizio austriaco non ha alcuna intenzione di puntare sull’ex Crystal Palace.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, il Lipsia avrebbe anche fissato il prezzo di Sorloth. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il club di Bundesliga potrebbe chiedere 12 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante in questo calciomercato. Qualora il Milan di dovesse convincere, Moncada potrebbe sedersi al tavolo per cercare di convincere i dirigenti del Lipsia a lasciar partire Sorloth anche a cifre inferiori.

Non solo Milan: c’è concorrenza per Sorloth

Il Milan non è l’unico club che starebbe pensando ad Alexander Sorloth in questo calciomercato. Oltre ai rossoneri, infatti, anche la Real Sociedad ed il Lione sarebbero sulle tracce del bomber norvegese, sul quale si potrebbe scatenare, a questo punto, una vera e propria asta.