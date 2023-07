Juventus: multa e lunga esclusione, l’Italia avrà un posto in meno in Europa

La Juventus continua a far parlare di sé per questioni extra calcistiche, le stesse che hanno caratterizzato, in negativo, la passata e rocambolesca stagione della Vecchia Signora. Messe da parte le questioni con la giustizia sportiva italiana, il club bianconero ha ora ingaggiato un tiro alla fune con la UEFA che potrebbe discretamente costargli caro.

Stando alle ultime notizie, infatti, con l’obiettivo di provare a limitare il più possibile le sanzioni a seguito del suo coinvolgimento in una doppia indagine, la Juventus rischia grosso, lei come anche tutto il calcio italiano.

A quanto pare, infatti, la Vecchia Signora pare stia andando incontro ad una lunga esclusione dalle competizioni europee con tanto anche di multa salata, che rischia direttamente di coinvolgere anche altre società italiane visto che di conseguenza l’Italia perderebbe una posto in Europa.

Juventus esclusa dalle coppe europee ed Italia penalizzata

Le questioni extra campo che vedono direttamente coinvolta la Juventus continuano a tenere in banco, sia sul fronte nazionale che continentale, dato che la Vecchia Signora ha da poco iniziato una sorta di battaglia a 360 gradi contro la UEFA che, spoiler, non porterà a nulla di buono.

Visto il suo coinvolgimento in una nuova doppia indagine, quella sul mancato rispetto del Settlement Agreement e quella sugli illeciti svelati dall’Inchiesta Prisma della Procura di Torino, la Juventus è al lavoro insieme ai suoi legati per cercare di limitare ogni sorta di danno dalle possibili conseguenze che deriveranno dalla decisione della UEFA. Ma la realtà dei fatti pare essere totalmente un’altra, visto che a rimetterci potrebbe essere non solo il club bianconero ma anche tutto il calcio italiano.

Ziliani ha infatti detto che questa battaglia legale della Juventus contro la UEFA potrebbe concludersi con una dobbiamo beffa per l’Italia, visto che alla prossima Conference League, nel caso, non vi prenderà non solo la Vecchia Signora, ma neanche -eventualmente- la Fiorentina, designata sostituta.

Juventus esclusa e pure la Fiorentina: perché? Ziliani spiega

L’Italia rischia di rimanere beffata dalla battaglia legale che la Juventus sta facendo contro la UEFA. Nel momento in cui la Vecchia Signora dovesse essere esclusa dalla prossima Conference League qualsiasi tentativo di porre rimedio a questa decisione potrebbe essere vano, ed a pagarne le conseguenze ne sarebbe poi la Fiorentina, che in teoria dovrebbe prendere il posto della Juventus nella competizione.

Tutto questo perché, a detta di Ziliani, non ci sarebbero i tempi tecnici per il TAS per prendere una decisione così importante in così poco tempo.

Italia “penalizzata” per tempi tecnici: niente Conference League

Qualora la Juventus dovesse essere esclusa dalla prossima Conference League, dunque, l’Italia perderebbe un posto nella terza competizione continentale. Tutto questo perché la Vecchia Signora ha portato avanti questa battaglia contro la UEFA quasi per orgoglio personale, senza pensare alle conseguenze che questa avrebbe potuto avere. Non a caso, sui propri social, Paolo Ziliani ha puntato il dito contro il club torinese scrivendo ritenendolo il principale responsabile di una possibile e tale fine.