L’ennesima idea di Ronaldo: lo ha fatto di nuovo

Cristiano Ronaldo è un vincente, dentro e fuori dal campo di gioco. E’ un moderno Re Mida. Ecco cosa ha fatto. Rimarrete davvero stupiti.

Quando sei consapevole di essere un predestinato, quando sai bene che Madre Natura ti ha dotato di un talento che pochi, pochissimi al mondo possiedono, ti metti costantemente nella condizione di superare te stesso, allenandoti più degli altri, curando il tuo corpo in modo maniacale, ma soprattutto, non solo non mollando mai in campo, spremendo te stesso fino all’ultima goccia di sudore, ma investendo costantemente sulla tua immagine, sulla tua prestanza fisica, sul ruolo che rivesti nello sport e nella società.

Non è casuale che Cristiano Ronaldo sia il miglior giocatore al mondo dell’era moderna, non può essere casuale che porti a casa 5 palloni d’oro a livello personale, il massimo riconoscimento per un calciatore, oltre a 5 Champions League, 7 titoli nazionali nei tre tornei europei di maggior prestigio (Spagna, Inghilterra, Italia), oltre a reti a raffica e una condizione fisica che a 38 anni è davvero invidiabile.

Ronaldo possiede la maturità di comprendere che, alla soglia dei 40, nessun club di primissima fascia investirebbe ancora stipendi faraonici su di lui, e allora decide di andarsene in Arabia Saudita, dove, pur non eccellendo come in passato, mette comunque a segno 14 reti in 16 presenze e arricchisce il suo già scintillante conto in banca con un contratto faraonico.

Ma non finisce qui il percorso di Cristiano Ronaldo, che sa già, a conclusione della sua carriera stratosferica, che non si annoierà di certo. Investimenti mirati, sponsorizzazioni, rapporti prolifici con aziende di prestigio. CR7 è una macchina da soldi e lo dimostra, ampiamente, il suo modus operandi lontano dal terreno di gioco.

Cristiano Ronaldo e i suoi investimenti: ecco perché è un Re Mida dell’imprenditoria

Probabilmente capace anche di circondarsi di personaggi che sanno consigliarlo al meglio, quando possiedi i milioni di Ronaldo non lasci i soldi “ad ammuffire” in banca, almeno non solo. Ma pensi al futuro e decidi di investire in modo lungimirante per assicurarti “una vecchiaia” da nababbo. Siete a conoscenza delle azioni finanziarie di Cristiano? Vi aggiorniamo noi. Famosi sono i suoi hotel firmati Pestana CR7, le sue cliniche per il trapianto di capelli Insparya e persino la sua acqua minerale, URSU9.

Insomma Ronaldo acquista e investe, e sa decisamente dove mettere le mani. Stiamo parlando di aziende con le quali l’asso portoghese sta riscuotendo un enorme successo, e che rappresentano solo una piccola parte di quello che rappresenta nel mondo sportivo e imprenditoriale il calciatore lusitano, perché oltre a questo è anche investitore in attività come i ristoranti Tatel, che si stanno espandendo in tutto il mondo.

Pensavate fosse finita qui? Niente affatto. Il denaro di Ronaldo si muove e porta altro denaro, nelle sue tasche naturalmente. E dove sennò? La passione per gli orologi lo ha sempre contraddistinto. Inoltre, non sono pochi i campioni dello sport e i personaggi dello spettacolo che associano la propria immagine a gioielli, cronografi di lusso, scarpe, vestiti. Della serie campione in campo, bello e vincente anche fuori.

Un uomo “di peso” indossa sempre oggetti di lusso. Come gli orologi Chrono24. Si tratta di una nuova società in cui Cristiano ha deciso di credere e di investire, di plasmarla, da subito, a sua immagine e somiglianza. Vogliamo scommettere che andranno a ruba e che non costeranno certo poco?