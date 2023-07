Calciomercato: Donnarumma lascia il PSG, tutto deciso

Nelle ultime settimane voci del genere non hanno fatto altro che susseguirsi fino alle conferme di queste ore. A quanto pare, infatti, Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in questo calciomercato.

L’esterno difensore della nazionale italiana parrebbe sia stato messo all’angolo da Luis Enrique che, per questo suo nuovo corso da allenatore di club, avrebbe intenzione di puntare su un altro profilo fra i pali. Una separazione del genere, solo fino a qualche giorno fa, sembrava impossibile, considerate anche le parole degli agenti di Donnarumma, ma nel calciomercato si sarebbe scatenato un effetto domino che avrebbe messo spalle al muro l’ex Milan che, dunque, sembra ora essere costretto a cambiare nuovamente squadra.

Calciomercato, Donnarumma lascia il PSG: le ultime

Importanti ed incredibili novità arrivano in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma in questo calciomercato che, a quanto pare, potrebbe lasciare il PSG dopo appena due stagioni. Uno scenario del genere solo fino a qualche giorno fa non era neanche immaginabile, ma a quanto pare Luis Enrique ha deciso imporre le sue regole andando a rivoluzionare completamente la sua rosa, proprio a partire dal portiere.

Una scelta, questa, che stravolge completamente i piani di Donnarumma, e che sarebbe conseguenza ad un particolare intreccio di mercato che vedrebbe il portiere della nazionale italiana uscirne, per l’appunto, male. Stando alle ultime notizie, infatti, la possibilità per l’ex Milan di lasciare Parigi sarebbe strettamente legata al fatto che il club di Al-Khelaifi starebbe puntando forte sul portiere protagonista dello scorso mondiale in Qatar.

Stando alle ultime notizie, infatti, fra i tanti colpi chiesti da Luis Enrique alla sua dirigenza in questo calciomercato ci sarebbe anche il nome di Yassin Bounou. L’arrivo del marocchino al PSG potrebbe sbloccare un clamoroso addio di Donnarumma, ma comunque c’è da precisare che quest’operazione è a sua volta collegata ad un’altra che, però, il Siviglia sarebbe in procinto di chiudere.

Bounou al PSG solo dopo il colpo del Siviglia: Donnarumma attende

Donnarumma attende di conoscere il suo futuro in questo calciomercato, che a quanto pare sarebbe strettamente collegato a quello di Yassine Bounou, obiettivo numero uno del PSG per la porta. Il portiere marocchino ha infatti talmente affascinato Luis Enrique nel corso dello scorso mondiale al punto che il tecnico asturiano lo vuole con sé a Parigi.

Questa volontà presto potrebbe essere esaudita, anche perché il Siviglia sarebbe disposto a lasciar partire Bounou solo nel momento in cui venisse definito l’arrivo in Andalusia di David De Gea, che parrebbe essere mera questione di tempo stando alle ultime notizie.

Intreccio portieri asse Parigi-Siviglia: e Donnarumma?

Qualora dovessero andare in porto le rispettive operazioni di Siviglia e PSG per la porta il futuro di Donnarumma rischierebbe di essere fortemente incerto, o almeno è quello che crederemmo. Stando alle ultime notizie, infatti, Bounou o non Bounou, Donnarumma rimarrà anche nella prossima stagione il portiere titolare del PSG, come confermato anche da Enzo Raiola negli scorsi giorni.

Luis Enrique stima, ed anche tanto, l’italiano, che in caso di arrivo di Bounou non dovrà far altro che meritarsi e conquistarsi anche di più la fiducia del suo allenatore.