Juventus, ora ci siamo: affare da 60 milioni di euro

Cifra non insormontabile e trattativa che sembrerebbe giungere verso la sua fase finale: ecco chi si muove e che squadra lascia.

Penalizzata dal mancato ingresso nelle coppe europee che più contano, la Juventus potrebbe non riuscire a mettere a segno colpi davvero importanti sul mercato se non vendendo qualche gioiello. L’arrivo di Cristiano Giuntoli è stato ufficializzato da poco dopo un lungo tira e molla del Ds col Napoli, con cui aveva ancora un anno di contratto.

L’ex calciatore toscano ha ammesso di aver sempre tifato la squadra bianconera, cosa che certamente gli consente per ora di accattivarsi buona parte di un pubblico che però vorrebbe ora vederlo all’opera. La situazione trovata dall’ormai ex azzurro non è però come detto, delle più semplici. Ciò non toglie comunque che alcune trattative già avviate andranno in porto.

Per adesso si è pensato a sfoltire un po’ la rosa ed alleggerire la questione ingaggi, ma che i bianconeri guardino già al futuro è cosa certa ed affermata con l’arrivo del figlio d’arte, Timothy Weah. Esterno destro di difesa e centrocampo, Weah è un classe 2000 che potrebbe giocare spesso da titolare.

60 milioni subito: Juve, ci siamo

Ovviamente però non ci si può fermare lì ed è risaputo che il primo obiettivo della società sarebbe sacrificare Dusan Vlahovic per non perdere altre pedine importanti. E per quanto riguarda le entrate le idee sembrano esser state sempre molto chiare.

I bianconeri hanno diversi nomi su cui puntare tra cui la speranza di non farsi soffiare Alvaro Morata, che comunque ad ora è ancora il piano B. Si sa benissimo infatti che la punta che vorrebbe portare a casa la società bianconera gioca nell’Atalanta e risponde al nome di Rasmus Højlund.

Danese di vent’anni, il forte calciatore nerazzurro è stato capace di balzare agli occhi degli addetti ai lavori e degli osservatori di tutto il mondo al proprio primo anno di Serie A. Arrivato dalla Bundesliga austriaca, bravissimi gli uomini di mercato della Dea che lo hanno ingaggiato, ora potrebbero consentire alla società una plusvalenza incredibile dopo solo 12 mesi.

Sembrerebbe che il classe 2003 sia finalmente vicino alla conclusione di una trattativa e che abbandonerà Bergamo dopo un solo anno di permanenza, ma purtroppo per i tifosi bianconeri, sembra che non siano loro a poterselo godere a breve. Secondo il Telegraph, l’offerta di 60 milioni di euro che avrebbe accontentato l’Atalanta arriverebbe dal Manchester United. I Red Devils non hanno mai nascosto il loro interesse per l’attaccante ed ora avrebbero superato la concorrenza, avvicinandosi davvero molto, e potrebbero chiudere l’affare in tempi stretti beffando i bianconeri che, quindi, dovranno dirottarsi su qualche altro obiettivo.