Raduno Milan: omaggio a Berlusconi da brividi, il ricordo

E’ stato il giorno del raduno del Milan in vista della nuova stagione che inizierà il club si è ritrovato per ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Ha lasciato un ricordo indelebile nella mente e nei cuori dei tifosi, dei giocatori, del mondo rossonero. Anche se da molti anni non era più il presidente la scomparsa del grande Silvio Berlusconi è arrivata come un tuono dentro ognuno nel mondo del calcio e non solo.

In particolare è stato il mondo rossonero a subirne il trauma per il lutto che ora dovrà affrontare il club. C’era un clima particolare al raduno quest’oggi in vista dell’inizio della prossima stagione.

Raduno Milan: via alla nuova stagione

Il Milan vuole ripartire al massimo in questa nuova stagione dopo quanto accaduto la scorsa annata appena conclusa. Perché la società rossonera è vero che è arrivata in semifinale di Champions, ma persa in malo modo per un totale di 3-0 contro i rivali dell’Inter. Inoltre, è arrivato un quarto posto in Serie A che ha permesso la squadra di giocare l’anno prossimo ancora la Champions League ma solo grazie alla penalizzazione di 10 punti alla Juve, seno sarebbe stato 5 posto. Poi l’eliminazione agli Ottavi di Coppa Italia col Torino e la Supercoppa persa ancora una volta male contro l’Inter per 3-0.

Un anno da Campioni d’Italia che però non ha portato i frutti sperati, anzi. Ora per questo la società sta lavorando duramente al meglio per ottenere il massimo dei risultati in vista del nuovo anno. Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano ciò che bisognerà fare dal punto di vista del calciomercato e non solo. Oggi, intanto, la squadra si è ritrovata a Milanello con allenatore e staff per il raduno. Primo giorno della nuova stagione anche per i rossoneri tra test medici, fisici e altro. Erano presenti anche i nuovi dirigenti l’ad Giorgio Furlani, Daniele Massaro e Franco Baresi,.

Bel gesto che è arrivato da parte del Milan e dei giocatori in vista dell’inizio del nuovo anno. Perché il capitano Davide Calabria ha voluto ancora una volta, a distanza di settimane dalla scomparsa, ricordare Silvio Berlusconi.

Milan: omaggio dei Calabria e dei calciatori per Berlusconi

E’ arrivato un omaggio toccante prima dell’inizio del raduno del Milan. Prima di cominciare l’allenamento, il capitano Davide Calabria ha voluto ringraziare i tifosi e tributare l’ex presidente Berlusconi con un ricordo che ha toccato tutti.

Milan: i tifosi caricano la squadra

Poco prima del tributo ricordo per Silvio Berlusconi c’è stata l’accoglienza della squadra che ha incontrato la Curva Sud del Milan. Messaggio di carica per la squadra di Stefano Pioli in vista della nuova stagione.