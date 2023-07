Roma, Mourinho lo convince: ecco il nuovo esterno

Il calciomercato della Roma è già ricco di notizie e di novità che possono cambiare la rosa di José Mourinho: ecco il nuovo esterno.

I giallorossi hanno grandi obiettivi in vista della prossima stagione: in primis il ritorno in Champions League. Con José Mourinho c’è stato un importante progetto di crescita che continua ad essere portato avanti con grande entusiasmo anche dalla società. I Friedkin intendono appoggiare le scelte del tecnico portoghese e accontentarlo anche per il mercato in entrata e in uscita.

La Roma ha bisogno di un nuovo esterno e ha scelto su chi andare a puntare per la nuova stagione che si preannuncia di grande difficoltà.

Calciomercato Roma, scelto il nuovo esterno: è deciso

La Roma sta monitorando il calciomercato con grande interesse verso nomi importanti. I primi due acquisti sono arrivati a parametro zero: Evan Ndicka e Houssem Aouar. Andranno a rinforzare una rosa già molto forte che, però, ha bisogno ancora di altri nomi per poter essere paragonata alle grandi del nostro calcio.

Con Mourinho allenatore è anche più facile fare calciomercato, visto che riesce a convincere con qualche telefonata molti calciatori importanti a scegliere il progetto giallorosso. Ora lo Special One ha messo nel mirino un altro nome molto importante e vuole chiudere l’accordo.

La Roma acquisterà un nuovo esterno che possa garantire qualità e quantità alla squadra di Mourinho.

Roma su Borna Sosa: affondo nelle prossime ore

La Roma ha messo nel mirino Borna Sosa. L’esterno croato è uno dei target su cui sta lavorando il club giallorosso per migliorare ancora di più le corsie e regalare a Mourinho una rosa profonda e ricca di talento. È già arrivato Rasmus Kristensen qualche settimana fa ma non è bastato a completare la batteria degli esterni.

Il nome di Borna Sosa è balzato in cima alla lista dei desideri della Roma. Il laterale croato è stato uno dei migliori della sua Nazionale sia all’ultimo Mondiale che in Nations League e a 25 anni può fare il salto di qualità definitivo in Serie A.

Secondo quanto riferisce romanews.eu, la Roma vuole affondare il colpo per Borna Sosa nei prossimi giorni. Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp sono al passo d’addio e riuscire ad acquistare un altro calciatore giovane sarebbe molto importante.

La Roma voule Borna Sosa: servono 15 milioni

Borna Sosa è uno dei pallini di mercato della Roma. José Mourinho vuole esterni capaci di gestire anche il percorso europeo perché non intende lasciare nulla al caso.

È considerato uno dei migliori calciatori dello Stoccarda nelle ultime stagioni e può fare il salto di qualità definitivo firmando per la Roma. Il club tedesco chiede 15 milioni per cederlo e l’affare si può chiudere nelle prossime settimane.