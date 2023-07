Juventus, nuovo processo: c’è la svolta, l’annuncio sulla sentenza

Arrivano nuove indiscrezioni relative alla data del processo che vede imputato lo juventino, ecco tutti i dettagli.

Il Processo Prisma non è finito qui. Prosegue la querelle legato al filone degli stipendi, ecco tutti i dettagli relativi all’inchiesta che ha visto la Juventus e i suoi dirigenti coinvolti. Adesso c’è un altro processo: svelata la data dell’udienza e la possibile decisione della Procura Federale.

Dopo il rinvio a giudizio, lunedì 10 luglio è attesa la nuova udienza presso il Tribunale Federale Nazionale. C’è l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, coinvolto.

Nuovo processo, nel mirino Andrea Agnelli

C’è un solo imputato, nell’inchiesta Prisma legato al filone stipendi Juventus, ed è l’ex presidente Andrea Agnelli. La Vecchia Signora, che ha deciso di patteggiare e di scontare la penalizzazione di dieci punti in classifica nel corso della scorsa stagione (che ha compromesso anche la partecipazione in Champions League del club bianconero), non sarà giudicata.

Questa indagine relativa alla manovra stipendi e rapporti con gli agenti, riguarda solamente Agnelli che è stato l’unico a non patteggiare con la Procura Federale. Lunedì 10 luglio è prevista l’udienza anche se questo processo potrebbe subire un nuovo rinvio a causa del ricorso al Tar di Agnelli per il caso plusvalenze. La sentenza è prevista per martedì 11 ed ecco perché l’ex presidente della Juventus vorrebbe conoscere prima il giudizio del Tar prima di affrontare il giudizio del Tribunale Federale.

Agnelli, niente patteggiamento: ecco cosa accade adesso

Agnelli, va ricordato, non ha voluto patteggiare, al contrario di quanto fatto Paratici, Nedved, Cherubini, Manna, Morganti e Braghin, lo scorso 30 maggio per il filone di indagine riferito alle manovre stipendi e ai rapporti con gli agenti. Il patteggiamento, infatti, portava alla rinuncia da parte degli imputati di ogni ricorso sul caso plusvalenze. La stessa sorte è toccata alla Juventus che ha subito una penalizzazione di 10 punti per le plusvalenze e una multa per il secondo filone.

Sullo sfondo rimane la possibilità di un accordo fra i legali di Agnelli e il procuratore federale Giuseppe Chinè. Al momento, il muro fra le parti ha avuto la meglio, più per una questione di principio che di sostanza, ma il tempo per trovare un accordo c’è.