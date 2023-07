Calciomercato, occasione Kessié: affare da 30 MLN

Nelle prossime ore si deciderà il futuro di Franck Kessié al Barcellona in questo calciomercato. Fuori dai piani di mister Xavi, l’ivoriano è alla ricerca di una nuova avventura in carriera che possa plasmarlo.

Nel corso delle scorse settimane si è parlato tanto di un possibile ritorno in Serie A per Kessié, ma ultimamente anche altri club, europei e non, hanno bussato alla porta del Barcellona per chiedere informazioni in merito all’ex Milan. La volontà delle parti è dividersi, c’è già un accordo di massima in merito, però il tutto si consumerà solo ed unicamente alle condizioni che verranno imposte dal presidente Laporta.

Il Barcellona è dunque disposto a cedere Kessié in questo calciomercato dopo appena un anno, ma le cifre di cui si sta parlando potrebbero ostacolare l’uscita dell’ivoriano che, comunque, gode di tanti estimatori.

Calciomercato, Kessié via dal Barça: le ultime

Nell’immediato futuro si scoprirà cosa ne sarà di Franck Kessié in questo calciomercato, dato che con l’arrivo di Gundogan si restringono ancora di più le possibilità per l’ivoriano di diventare -finalmente- perno centrale del progetto tecnico di Xavi.

L’approdo del campione d’Europa al Barcellona è un pò come se avesse messo alla porta Kessié, che insieme al suo agente starebbe già valutando da diverse settimane tutte le possibili -e migliori- soluzioni per il suo futuro. L’ex Milan proverà comunque nella tournée estiva blaugrana di far cambiare idea a Xavi, ma l’impressione è che nulla si possa fare più di tanto, visto che addirittura il Barcellona avrebbe anche già fissato il prezzo per l’uscita dell’ivoriano.

Dopo appena un anno, dunque, Kessié non fa più parte del progetto Barcellona, che pur di finanziare il proprio calciomercato estivo sarebbe disposto a sacrificare, senza troppi fronzoli, l’ivoriano. L’uscita del centrocampista, qualora dovesse verificarsi, avverrà solo se soddisfatte le condizioni economiche del presidente Laporta. Più precisamente, stando a Diario Sport, per cedere Kessié il Barcellona chiede almeno 30 milioni di euro.

Calciomercato, futuro Kessié: fissato il prezzo, ecco dove può andare

Franck Kessié si è convinto a lasciare il Barcellona in questo calciomercato. Dopo un primo braccio di ferro, il 26enne ivoriano alla fine ha accolto le richieste del club blaugrana e starebbe valutando le opzioni presenti sul tavolo per il suo futuro.

Al momento, complice anche i 30 milioni di valutazione che fa il Barça, quella più quotata sembrerebbe essere l’Arabia Saudita, con l’Al-Hilal, forte della sua importante disponibilità economica a disposizione, pronto a soddisfare sia le richieste economiche del Barcellona che del giocatore. La destinazione saudita non convince appieno Kessié che, comunque, difronte ad un’offerta di contratto importante, potrebbe rivalutare le sue ambizioni, come fatto anche da molti suoi colleghi.

Fra Kessié e l’Al-Hilal si intromette anche l’Inter

Dopo l’addio di Brozovic l’Inter ha da che coprirsi in quella zona di campo, ed il primo nome presente sulla lista di Marotta è proprio quello di Franck Kessié. L’arrivo di Frattesi, però, potrebbe mettere un attimo da parte questo interesse nei confronti dell’ex Milan che potrebbe infuocarsi solo nel caso in cui Onana dovesse essere venduto.