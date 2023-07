PSG: nuovo portiere, Donnarumma torna in Italia

Gianluigi Donnarumma ha i giorni contati al PSG con il calciomercato estivo che è diventato caldissimo per il portiere italiano.

Il caciomercato della Serie A potrebbe arricchirsi finalmente con qualche nome di primissimo livello e ora il portiere italiano diventa un’occasione importante. Con Luis Enrique sembra non essere scoppiato il feeling necessario per la permanenza a Parigi e ora c’è la necessità di trovare un’altra squadra di primo livello.

Gigio Donnarumma sembra aver finito il tempo a Parigi dopo due stagioni di alti e bassi al PSG. Ora con il procuratore Vincenzo Raiola sta cercando un’altra sistemazione di primo livello.

Calciomercato, il PSG manda via Donnarumma: le ultime

La storia tra Donnarumma e il PSG è destinata a terminare in questa sessione di calciomercato. Il portiere italiano ha vissuto due stagioni molto complesse a Parigi: la prima in continuo dualismo con Keylor Navas e la seconda da titolare inamovibile ma non perfetto nelle giocate.

Anche con i tifosi del Paris Saint-Germain non sembra esserci più il feeling che c’era nei primi mesi, tanto che sui social network è stata chiesta spesso la cessione per un nuovo portiere. Ora con l’arrivo di Luis Enrique c’è aria di rivoluzione totale in terra parigina e il nome principale per la cessione è proprio quello del portiere italiano.

Donnarumma non sarà più il portiere del PSG. Da Parigi arrivano notizie poco confortanti per il portiere ex Milan che, però, potrebbe trovare nuovamente spazio in Italia.

Calciomercato: il PSG compra un altro portiere al posto di Donnarumma

Il PSG ha deciso di cambiare nuovamente il ruolo del portiere. Dopo l’addio a Keylor Navas, ora Luis Enrique ha deciso per un’altra rivoluzione e la cessione dell’ex Milan è ormai deciso.

Secondo quanto riferisce L’Equipe, il PSG ha deciso di puntare tutto su Unai Simon. Il nuovo portiere potrebbe essere il pupillo di Luis Enrique: lo ha fatto giocare con continuità con la Spagna, anche al posto di David De Gea. Ha tanta fiducia nelle sue qualità e ora può permettergli il definitivo salto di qualità in una big europea. Il portiere dell’Athletic Bilbao ora è pronto a lasciare la Spagna per confrontarsi con uno dei club più importanti al mondo.

Il PSG vuole Unai Simon e intende cedere Donnarumma. Le trattative per il portiere spagnolo vanno avanti e potrebbe firmare per il PSG per 30 milioni di euro.

Donnarumma in Serie A: c’è l’Inter alla finestra

Gigio Donnarumma può tornare in Serie A. Nelle sue idee c’è la volontà di continuare a grandi livelli e se dovesse lasciare il PSG lo farà solo per un top club.

Donnarumma può diventare un’opzione per l’Inter. I nerazzurri stanno per dire addio ad André Onana e hanno salutato Samir Handanovic: per continuare a crescere serve un top tra i pali e l’ex Milan e portiere dell’Italia potrebbe essere un’occasione d’oro.