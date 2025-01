Juventus, rottura con Thiago Motta: altra cessione last minute

Il momento in casa Juventus è davvero delicato ora perché c’è il serio rischio che la società possa perdere un altro giocatore proprio nelle ore finali di mercato.

Si è entrati nell’ultima settimana di calciomercato e ora arrivano delle novità che riguardano quello che può essere il futuro di Thiago Motta che rischia sempre di più e non è l’unico. Allo stesso tempo la Juventus vuole cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente e la squadra e per questo motivo che si cerca di lavorare al meglio verso questa direzione.

Adesso si parla di quella che è la rivoluzione che è stata fatta in casa Juventus con Thiago Motta e Giuntoli che stanno mandando via tanti giocatori che hanno fatto parte in questi anni dell’ossatura della rosa bianconera. Leader anche dello spogliatoio sono stati messi alla porta contro la loro volontà e la situazione sembra sempre più preoccupante.

Perché adesso ci sono aggiornamenti che riguardano un’altra scelta decisiva che è stata fatta alla Juventus con un altro giocatore pronto alla cessione in queste ore finali di mercato di gennaio. C’è la sensazione che possa andare via proprio nelle prossime ore.

Calcio mercato Juventus: altra cessione in arrivo

Non la stanno gestendo nel migliore dei modi possibile questa emergenza di risultati e questo momento che vive la Juventus che ora rischia sempre di più. Perché nelle prossime ore potrebbero essere fatte delle valutazioni per altri giocatori che rischiano di essere messi alla porta.

Situazione decisiva questa per la Juventus che in questo momento rischia di dover affrontare una situazione sempre più complicata con un calciomercato che vede sempre più giocatori in uscita contro la loro volontà. Dopo i tanti gli fatti fuori ora c’è anche Fagioli che rischia la cessione immediata.

Perché il centrocampista italiano piace a diverse società all’estero e la sua volontà è quella di giocare, mentre in casa Juventus non è per nulla considerato da Thiago Motta e ora il club è pronto a venderlo. Si parla di una valutazione di circa 15 milioni di euro e ci pensa il Marsiglia di De Zerbi a puntare su Fagioli. Nelle prossime ore anche lui può andare via dal club bianconero.