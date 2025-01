Non solo Casadei: in una big di Serie A arriva pure l’ex Boca

Dal Boca Juniors al Chelsea e poi alla Serie A, nel doppio affare che non vede dunque il solo Casadei in una big del nostro calcio.

A riportare la notizia sul colpaccio che riguarda il classe 2005 ex Boca Juniors è Il Corriere dello Sport che ha spiegato quelle che sono le reali intenzioni di uno dei club di punta del nostro campionato che andrebbe a prendere uno dei migliori giovani talenti del calcio argentino che al Chelsea non trova spazio, per ovvi motivi, riguardanti l’enorme quantità di calciatori in quel ruolo.

Oltre a Cesare Casadei, per un club italiano, si apre totalmente all’ipotesi del doppio colpo proprio dai Blues, portando in Italia non solo il giovane fuoriclasse italiano, ma anche il talento ex Boca Juniors, che fu prelevato proprio dal Chelsea per quanto buono fatto, prematuramente, agli Xeneizes.

Calciomercato: dal Boca alla Serie A, il colpaccio a gennaio

Ci sono diverse ipotesi per Casadei, ma c’è un club adesso che sta facendo sul serio e in quest’ultima settimana che arriva per il calciomercato invernale, ecco che spunta fuori l’ipotesi di vedere sia Casadei che il talento ex Boca, in Serie A.

Uno dei migliori giovani dell’Argentina, assieme a Casadei, ritrovandosi assieme in una nuova esperienza. Da capire se in prestito o a titolo definitivo.

Il gran colpo a sorpresa potrebbe essere doppio dunque alla Lazio, che prenderebbe sia Cesare Casadei che Aaron Anselmino. Quest’ultimo, centrale di difesa del Chelsea, è stato praticamente acquistato precedentemente dal Boca Juniors e lasciato lì in prestito fino a dicembre 2024. Ma adesso, ripartendo lontano dal Chelsea, potrebbe fare al caso della Lazio. Da capire, con quale formula.

Doppio giovane affare in Serie A: pronti entrambi per una big

Pronti entrambi per una big del calcio italiano, vedendo nella Lazio la loro soluzione. Da una parte il centrocampista Casadel e dall’altra il forte centrale di difesa, Aaron Anselmino. L’ex Boca è uno degli oggetti pregiati sfornati dal calcio argentino e che, in Europa, potrebbe vedersi come calciatore di punta in Serie A. Il Chelsea cederebbe entrambi in prestito, ma la Lazio potrebbe volersi assicurare la possibilità di riscattare entrambi i giocatori.

Ultime su Anselmino: l’ex Boca piace anche al Barcellona

Piace anche al Barcellona e ad altre big del calcio d’Europa, Aaron Anselmino, giovane difensore argentino che potrebbe vedere la sua carriera prendere una piega importantissima, se si considerano quelle che sono le possibili destinazioni in Europa. La Lazio spera di spuntarla, potendosi assicurare un prestito con riscatto da 15-20 milioni di euro.