Calciomercato, la verità su Dorgu: hanno deciso il suo futuro

Il futuro di Patrick Dorgu è incerto: il Lecce vuole tenerlo ma ci sono club pronti a prenderlo subito per strapparlo alla concorrenza.

Il calciomercato di gennaio è sempre molto particolare perché ci sono situazioni che possono cambiare da un momento all’altro e rivoluzionare le intere rose. Arrivare a prendere i migliori calciatori in giro per l’Europa non è facilissimo e le richieste dei club sono sempre molto alte e lo stesso vale anche per Dorgu, che il Lecce cede solo a cifre altissime e che in realtà vorrebbe provare a trattenere.

Nell’ultimo mese si è parlato molto spesso del futuro di Dorgu, con Napoli e Manchester United pronte a investire cifre importantissime per il classe 2004.

Calciomercato Lecce: la verità su Patrick Dorgu

Il Lecce si sta godendo il talento di Patrick Dorgu ma è ben conscio che il danese non resterà in eterno in giallorosso, ma solo fino alla fine della stagione. Le difficoltà di trattenerlo sono molto chiare, perché ci sono i migliori club d’Europa a seguirlo e quindi diventerà difficile renderlo centrale anche per il futuro.

Il presidente Sticchi Damiani qualche giorno fa ha promesso ai tifosi del Lecce di voler fare di tutto per trattenerlo fino alla fine della stagione prima di cederlo, poi, al club che saprà battere la concorrenza e offrire cifre molto importanti.

Nell’ultima settimana il pressing su Dorgu è stato fortissimo e la resistenza del Lecce può presto terminare: può lasciare subito la squadra salentina.

Quale futuro per Dorgu? Parla il presidente del Lecce

Il futuro di Patrick Dorgu può cambiare da un momento all’altro. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per la carriera dell’esterno danese che sta valutando con cura se cambiare maglia o restare fino alla fine della stagione al Lecce, nonostante i corteggiamenti che danno sicuramente grande stimolo a fare sempre meglio.

Prima di Lecce-Inter, il presidente del club salentino Saverio Sticchi Damiani ha parlato del futuro di Dorgu, di fatto togliendolo dal mercato: “Stiamo cercando di trattenere il giocatore, è il nostro piano“, ha detto in maniera molto chiara.

“Poi a un certo punto bisogna essere logici; ma vogliamo tenere i nostri migliori giocatori a gennaio“, ha poi concluso il presidente del Lecce, lasciando comunque una porta aperta alla sua cessione.

Dorgu tra Manchester United e Napoli: la situazione

Patrick Dorgu ha due squadre che si stanno contentendo il suo futuro: Napoli e Manchester United. Gli azzurri stanno provando a corteggiarlo per poi chiudere in estate, come da volontà del Lecce. Anche se l’idea è quella di offrire oggi 30 milioni e il prestito semestrale del calciatore a Lecce fino alla fine della stagione.

Il Manchester United lo vuole subito ma non intende spendere i 40 milioni che chiede il Lecce e si è fermato, al momento, a poco più di 30 milioni più bonus, cifra che non convince del tutto il club salentino.