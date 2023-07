Roma nei guai, destinazione a sorpresa: pagano la clausola di Dybala

La decisione può scombinare i piani della Roma: un club ha messo nel mirino Dybala e prepara l’affondo decisivo per strapparlo ai giallorossi.

Già pronto e con tanta voglia di stupire, facendo leva su uno stato di forma smagliante. Le prime uscite della Roma in un precampionato in cui Mourinho sta lavorando sulla testa e sui muscoli del suoi, hanno messo in evidenza un Dybala già pronto.

L’argentino nella passata stagione ha cambiato il volto della Roma. Nei periodi di forma la squadra ha funzionato al meglio, mentre gli stop dovuti ai suoi infortuni, vero unico problema della sua carriera, hanno frenato i giallorossi in campionato. Il primo obiettivo di questa sessione di mercato è stato mirato a trattenere il calciatore, che non ha al momento mai pensato di lasciare un club in cui è stato amato fin da subito.

L’unico problema, sul quale lavora Tiago Pinto, è tentare di cancellare quella clausola messa a contratto con una cifra bassa per il valore della “Joya”. Un dettaglio non da poco, che ha scatenato l’interesse di molti club. Al momento non sembrano esserci aperture per un addio del calciatore alla Serie A, ma dalla Spagna arriva una notizia clamorosa che trova conferme e può cambiare tutto.

“Pronti a pagare la clausola”: assalto a Dybala

Dalla Spagna sono certi che un assalto alla Roma per Paulo Dybala sarà imminente. La notizia trova conferme su molti tabloid iberici ed è svelata in tutti i suoi dettagli.

Una prima indicazione su un tentativo del Real Madrid non sembra trovare riscontri, mentre un altro club sarebbe pronto a tentare il blitz. Pare infatti che la Real Sociedad sia disposta ad offrire un ingaggio molto alto all’argentino, con cifre importanti pur di tentare il tutto per tutto per convincerlo.

L’infortunio a David Silva, fermo ai box a lungo, priverà il club basco di un elemento che garantisce imprevedibilità e talento, e nei piani del club di San Sebastàn c’è la volontà di puntare ad una stagione importante. La notizia continua a trovare conferme importanti e a questo punto tutto dipenderà dalla volontà del calciatore.

Al momento solo una maxi offerta per l’ingaggio potrebbe far cambiare idea al calciatore, convinto da Mourinho a restare alla Roma. Il mercato però è lungo. Per questo motivo Tiago Pinto accelera e nei prossimi giorni potrebbe proporre un prolungamento con adeguamento chiedendo all’argentino di eliminare la clausola rescissoria.